Urrutia: «Tenemos un atractivo diferente al Madrid o al Barcelona, pero no menor»

Josu Urrutia quiere poner en valor el nivel del Athletic. En medio del azote que sufre su club por el deseo de Florentino Pérez de arrebatarle al portero Kepa Arrizabalaga, el presidente rojiblanco mantiene que los jugadores deben sentirse muy afortunados por jugar en la entidad bilbaína.

«El Bayern, el Real Madrid, el Barcelona y este tipo de equipos tienen un atractivo y nosotros tenemos otro. Diferente, pero no menor», ha dicho en una entrevista que gira en torno a la figura de Jupp Heynckes, entrenador del club bávaro, al periódico TZ Múnich.

Urrutia volvió a trasladar la imagen de un presidente volcado en su estrategia de no traspasar jugadores y de encastillarse en su cláusula de rescisión. Al ser preguntado si ha perdonado a Heynckes que se llevara a Javi Martínez en 2012 tras pagar 40 millones de euros, dice que lo sucedido no tiene consecuencias en las relaciones con quien fuera su entrenador. «No tengo nada que perdonarle. Lo que no tenía era nada que negociar. Entendía y sigo entendiendo que el Athletic no es un club vendedor, que quiere a sus jugadores, que los quiere más que lo que los quieren otros equipos, y que tiene otro tipo de atractivo».

El presidente no concede entrevistas a periódicos vascos, pero en los últimos tiempos aparece muy de vez en cuando en medios extranjeros. Habló para L’Equipe en octubre de 2016 y ahora lo hace en TZ Múnich.

Heycnkes reveló que Urrutia se puso en contacto con él para felicitarle por su regreso al Bayern. «Quise hablar con él, animarle y felicitarle. También, a Jupp yo le tengo como una persona que en una conversación te puede aclarar conceptos o aportar orientaciones que sean buenas para ti. Por eso le llamé, con ese doble objetivo», indica.

El entrenador alemán tiene 72 años. El Bayern quiere convencerle de seguir, aunque Heynckes ha avisado de que se jubila definitivamente a final de curso. El periodista cuestiona a Urrutia sobre un posible regreso del renano a San Mamés. «Es difícil. Ya lo es ahora hablando de si va a seguir unos años en el Bayern… Alguna vez hemos bromeado en ese sentido y él muchas veces me recuerda que el Athletic necesita mucha energía y que es una condición que no digo que Jupp no la tenga, pero sí se le intuía en sus palabras que ya entendía que no tenía al menos tanto como la de sus dos épocas anteriores aquí», zanja.