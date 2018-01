Urrutia: «Iñigo es una apuesta importante como institución»

Josu Urrutia se presentó ante los medios con una amplia sonrisa. El presidente acababa de firmar el fichaje más caro de la historia del club, una apuesta para mantener el potencial del equipo ante la dolorosa marcha de Aymeric Laporte al Manchester City. El presidente insistió en mensaje esencialista en el que tan a gusto se desenvuelve. «El Athletic es algo que hay que guardar, proteger y fortalecer con apuestas importantes», proclamó. Y Martínez entra en ese papel. «Iñigo es una apuesta importante como institución», zanjó.

La salida de Martínez ha generado un profundo malestar en la Real Sociedad. Urrutia explicó en Lezama que no se puso en contacto personalmente con Jokin Aperribay, presidente blanquiazul, aunque sí lo hizo el Athletic con la Real, para comunicar que ejecutaba la cláusula de rescisión. El dirigente rojiblanco justificó no telefonear a su homólogo guipuzcoano en los casos similares que ha vivido: «Tampoco me llamaron a mí los presidentes del Bayern (Javi Martínez), United (Ander Herrera) y City (Laporte)».

«El pago de la cláusula ya es un hábito»

Además, añadió el dirigente rojiblanco, «no había posibilidades de negociación. El pago de la cláusula es ya un hábito en la mayoría de las operaciones». Los 32 millones se convierten desde ahora en la vara de medir de Martínez. Urrutia defendió la extraordinaria inversión. «Si repasamos los últimos siete años vemos que deportivamente estamos compitiendo, saneados económicamente, y nuestro objetivo principal es tomar decisiones con sentido y ésta la tiene».

Al presidente rojiblanco le llama la atención que se vea con naturalidad la salida de Laporte al City pero que haya gente que se cuestione por qué viene Martínez al Athletic. «¿Por qué se mueve? El Athletic es un grande. Es grande pelear contra gigantes con la gente de tu barrio y de tu pueblo».