Urrutia: «Necesitamos un nuevo arranque, un nuevo aire»

JUANMA MALLO Jueves, 10 mayo 2018, 14:29

Antes de contestar a las preguntas, Josu Urrutia ha confirmado lo que ya se sabía: José Ángel Ziganda dejará el primer equipo la próxima temporada. Y el presidente del Athletic, en Lezama, explicó las razones de esta decisión, que le comunicó al técnico en una reunión el lunes, pero que se venía madurando a lo largo del tiempo. «Estamos para darle lo mejor al Atheltic. Ha sido un año en el que hemos elevado el estandar. Y necesitamos un nuevo aire, un nuevo arranque. Y ésa ha sido la cuestión», ha desvelado el presidente rojiblanco en la comparecencia acompañando al preparador navarro.

Ha aplaudido Urrutia la trayectoria de Ziganda, le valora por los siete años que ha estado en el Athletic como técnico, y no por lo sucedido este ejercicio. Aunque sí dijo que este curso ha sacado una impresión positiva. «El hecho de que se vea a la gente que, cuando no está bien, trabaje en el día a día para llegar al nivel, y volver a intentar, intentar... Eso tranquiliza mucho. Y eso ha demostrado el equipo. Estando mal clasificados, ver eso tranquiliza mucho», ha señalado el deustoarra que dice que a partir de ahora empezará la búsqueda de un técnico, aunque Eduardo Berizzo, aprendiz de Bielsa, sea el elegido desde hace tiempo.

No obstante, no ha querido dar nombres, fiel a su estrategia habitual y tampoco marcarse un límite temporal para anunciar su contratación. «No quiero entrar en nombres. Nos autolimitamos en jugadores, no en entrenadores. A partir de ahí, vamos a empezar a trabajar, era una de las razones para anunciarlo, para poner nombres a ese perfil que teníamos más o menos en mente», ha aportado un entrenador que ha anunciado que, en general, todos los ayudantes de Ziganda –Arostegi, Imanol y Urkiza, entre otros– abandonarán el club. «Y 'Cuco' quiere entrenar, me parece bien, es un buen entrenador, espero que le vaya lo mejor posible y quién sabe si tendrá una segunda oportunidad en el Athletic».