Fútbol Urrutia quiere que Kepa tenga la cláusula más alta del Athletic Kepa durante un entrenamiento en Lezama. / EFE Las negociaciones están atascadas debido a que el presidente propone un blindaje superior a los 75 millones y el portero pide cobrar en proporción al precio de su libertad JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Viernes, 22 septiembre 2017, 02:39

El Athletic quiere inaugurar con Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, 22 años) la era de las cláusulas cercanas a los 100 millones de euros. Este periódico ha podido saber que el club propone al portero que firme un blindaje superior a los 75 millones. Sería el más alto del equipo, por encima de los 65 que tiene Aymeric Laporte. La supercláusula se ha convertido en el asunto central de la negociación. El guardameta, como ya avanzó este diario, reclama a la directiva que la ficha vaya en consonancia con el blindaje. Si quieren convertirle en el más caro del vestuario debería ser pagado en la misma proporción.

Sin embargo, la oferta económica del club coloca al futbolista en la zona media. La propuesta con la que se sentó la junta directiva en la mesa en enero era de 700.000 euros netos. Luego los incrementó por encima del millón y las fuentes consultadas indican que está dispuesta a ir más allá. El portero demanda que una ficha media-alta tenga una cláusula acorde, entre 40 y 50 millones.

El presidente Josu Urrutia deslizó en su última ruda de prensa, sin citar a Kepa, que le gustaría firmar contratos sin cláusulas. Su vestuario va, sin embargo, por otro lado. Los jugadores quieren una relación armoniosa entre sus fichas y sus blindajes. Como pagar su libertad es la única forma de salir del club, cada vez ponen más empeño en ello. Los contactos con el de Ondarroa siguen abiertos, aunque no son frecuentes. Los últimos han sido una cita en agosto y otra en septiembre con sus agentes de Bahía y un cara a cara de Urrutia con el portero.

Su DNI Nació en Ondarroa (Bizkaia). Tiene 22 años. Cumplirá 23 el 3 de octubre. Con el Athletic. Suma 27 partidos. Debutó la pasada temporada en Riazor, el 11 de septiembre. Internacional. Lopetegui le reclamó, primero, por la lesión de Pepe Reina. Más tarde, se ha ganado el puesto por delante de Sergio Rico.

El Athletic le argumenta que prefiere una subida escalonada de su ficha, como hizo con Laporte. No quiere aupar tan rápido a un recién ascendido al primer equipo a la categoría de uno de los mejor pagados. El club alega que esta situación generaría un inquietante precedente. La respuesta del guardameta es que quiere un acuerdo duradero, que no desea sentarse a negociar cada pocos meses. Aduce que desde que firmó el actual contrato (con una de las fichas más bajas, por debajo del medio millón) no ha pedido nunca un aumento. Y eso que ha tenido motivos por su titularidad y su salto a la absoluta. El optimismo con el que se pronunciaban las partes hace unos meses ha dado paso a una situación en el que las posturas están estancadas.

Seguimiento del Madrid

El tiempo corre en contra de la junta directiva. Se abre paso la creencia de que ha dejado alargar demasiado la negociación. La figura de Kepa se agranda cada día. Se ha consolidado como titular en la Liga, es un portero de los que da puntos y ha llegado a la selección de España para quedarse. El Real Madrid, tal y como desveló este periódico a principios de agosto, le sigue muy de cerca y le ha incluido en la selecta lista de futuribles, que comparte con De Gea (Manchester United, 27 años), Courtois (Chelsea, 25) y Donnarumma (Milan, 18).

Las fuentes consultadas aclaran que no ha habido ningún contacto oficial. No solo el club blanco busca portero. Escuadras poderosas como el PSG, Liverpool y Arsenal quieren reforzar ese puesto. A partir del 1 de enero de 2018, el año que acaba contrato, el ondarrutarra está facultado para negociar con cualquier club. Él quiere seguir, pero si para esa fecha no hay acuerdo el riesgo se elevará.