Ziganda: «Hay que ser más duros defensivamente» Ziganda durante el encuentro en Mestalla. / Manu Cecilio El 'Cuco' considera que los «graves errores defensivos» han condenado a un Athletic que «ha hecho cosas para puntuar» en Valencia GABRIEL CUESTA Domingo, 1 octubre 2017, 21:14

José Ángel Ziganda siente rabia después de que su Athletic firmara una buena actuación en Mestalla sin premio. Al 'Cuco' y su tropa no le sonrió la suerte (3-2) ante un Valencia «en buena onda» en un partido en el que los rojiblancos habían hecho «cosas para puntuar», pero los «graves errores defensivos» les han condenado.

«Hemos tenido propuesta y dado sensación de buen equipo. Con la entrada de Iturraspe buscamos control de juego y estar más juntos (...) Con el esfuerzo que hemos hecho y nos vamos de vacío», ha lamentado el técnico de Larráinzar. «Nuestra aspiración es la de hoy. Dar sensación de equipo unido y jugar bien a fútbol». «Es cierto que el Valencia está cómodo a la contra, pero sus dos primeros goles no han sido por eso», ha afirmado Ziganda en referencia a los «fallos defensivos graves» de su equipo. «Ya os puedo explicar lo que queráis pero si saca su portero, la peinan y marcan...». «Hemos estado flojos atrás», ha reconocido.

«Tras el 2-0 hemos acabado en su portería», ha recalcado el preparador rojiblanco sobre un Athletic que ha ido a contracorriente y se ha acercado en el marcador con los goles de Aduriz y Raúl García. Los 'leones' murieron en la orilla con los tantos de Zaza, Parejo y Rodrigo. «Está muy bien intentar, pero lo que hay es que ganar. El fútbol son resultados», ha zanjado.

El de Larráinzar lamenta la mala fortuna de su equipo y la mala racha de seis encuentros sin ganar. «Tenemos que equilibrar esto, si no puede ser complicado», ha advertido. Sobre las rotaciones -hoy ha hecho ocho cambios en el once con respecto al jueves- afirma que necesita «sentirse agusto consigo mismo» a pesar de haber dejado a pesos pesados en el banquillo como Aduriz, Beñat o Raúl García. «Ha salido cruz como podía haber salido cara. Como sucedió en Eibar», ha afirmado.

En cuanto a nombres propios, Ziganda no ha querido entrar a valorar la actuación de Kepa, que ha hecho el segundo penalti y realizado una mala salida en el tercer tanto. Sobre esta última jugada, el 'Cuco' se ha limitado a decir que no la ha visto «desde el banquillo». «Ahora no vamos a dudar de Kepa». Al que sí ha halagado es a Córdoba. «Mestalla era una buena plaza y ha demostrado lo que tiene. Ha aprovechado los minutos... quien repite en el 'once' es por algo», ha apuntado.