Aduriz se queda frío desde el punto de penalti Aduriz se lamenta ante el Valencia. El delantero guipuzcoano perdonó el empate ante el Valencia al fallar ante Neto desde los once metros GABRIEL CUESTA Miércoles, 28 febrero 2018, 21:35

No fue la noche soñada de Artiz Aduriz. Buscó el gol ante el Valencia por activa y por pasiva. Pero Neto le hizo la vida imposible. Hasta tres ocasiones claras de gol tuvo el guipuzcoano frente a la portería del Valencia. No conseguiría materializar ninguna. El jarro de agua fría sería desde los once metros. El atacante ha tenido en sus botas el empate ante el Valencia después de que Kondogbia adelantara al conjunto che en el 24'.

Solo diez minutos después Gil Manzano señalaba la pena máxima sobre Susaeta, al que derribaron dentro del área. El '20' rojiblanco no pudo batir a Neto, que evitó las tablas con su intervención. Con este error Aduriz falla su séptimo penalti con el Athletic en Liga entre los 29 lanzamientos que ha realizado.

Curiosamente a Aduriz se le da bien marcar al Valencia. El atacante ha sido uno de los más temidos verdugos del conjutno valencianista desde que hiciera las maletas para regresar a San Mamés en 2012. Y es que atesora once goles al equipo valenciano en sus seis temporadas en el Athletic.