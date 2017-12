Williams: «Mi renovación está encarrilada» 01:20 Williams, en rueda de prensa. / Atlas En lo deportivo, el jugador admite que las «cosas no están saliendo nada bien», pero promete que el Athletic reaccionará y que la afición «disfrutará con nosotros» ROBERT BASIC Miércoles, 20 diciembre 2017, 16:35

Iñaki Williams ha hablado sobre el proceso negociador abierto para su renovación. El jugador ha asegurado que las conversaciones «están bien encarriladas», aunque ha reconocido que todavía faltan solucionar «pequeños flecos» para que se produzca el apretón de manos.

«Estoy donde quiero estar, a gusto en mi casa. Ojalá llegue pronto la renovación», ha asegurado Williams, quien no ha querido comparar su caso con el de Kepa. «El que decide es Kepa, yo no puedo hablar por él», ha destacado en la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en San Mamés, donde el equipo se ha entrenado a puerta cerrada y disfrutará de un lunch navideño.

Sobre la marcha del equipo, el rojiblanco está convencido de que el Athletic dará un paso adelante y que saldrá del atolladero para regalar grandes tardes de fútbol a sus aficionados. «Vamos a devolver a la gente la confianza que tiene depositada en nosotros», ha señalado el extremo esta mañana en San Mamés, donde el equipo se ha entrenado a puerta cerrada y disfrutará de un lunch navideño,

Williams también ha asegurado que los rojiblancos van con «muchas ganas» a Sevilla y que solo piensan en mantener su racha positiva de resultados ante el Betis «que viene de ganar y su ánimo es diferente». «Llevamos cinco partidos sin perder -cuatro empates y una victoria- y queremos seguir sumando. Somos conscientes de que tenemos que mejorar y todavía mucho por dar, que los aficionados disfruten de nosotros», ha añadido.

Al igual que Beñat, Iñaki Williams ha mantenido que los objetivos fijados al comienzo de la temporada se conservan inalterables y que el equipo no renuncia a Europa. «Todavía no hemos perdido nada y queda mucho por hacer. Podemos mejorar e iremos a por ello a muerte», promete.

El bilbaíno sabe que no están cumpliendo con las expectativas, pero avanza que el compromiso de revertir la tendencia es firme. «Las cosas no están saliendo nada bien, pero intentamos mejorar y ayudarnos entre todos. El Athletic no especula y si lo hacemos no nos va nada bien. Hay que ir a ganar siempre y después de marcar el primero hay que ir a por el segundo», recalca.