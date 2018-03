«A veces me falta una pizca de serenidad ante el gol», reconoce Williams

Iñaki Williams lleva casi dos meses sin marcar, desde el 19 de enero en Getafe. La crisis realizadora ha levantado dudas sobre su capacidad para relevar un día a Aduriz como artillero del equipo. El principal reproche que se le hace es que se precipita. El atacante admitió que hay parte de razón en ello. «Estoy tranquilo, al delantero se le piden goles, pero tengo la conciencia tranquila. Las críticas me hacen más fuerte. Cuando te critican es porque saben que eres capaz de hacer goles. En todos los partidos tengo ocasiones y eso es lo que cuenta para mí. A veces me falta esa pizca de tranquilidad y serenidad o un poco más de suerte. Lo que me preocuparía es no crear ocasiones. Lo importante es que el equipo pase ante el OM, pero ojalá le pueda ayudar con goles».

El atacante es de los que cree en la remontada. «Vamos a salir con todo, enchufados. El Athletic tiene que ser una cuadrilla. Espero que podamos disfrutar todos de un gran día. Tras ganar al Leganés, anímicamente estamos mejor». El atacante advierte de la calidad del rival. «Tiene mucha dinamita arriba y muerde en la presión»

El Athletic, agregó el atacante, «debe ser muy intenso y mostrarse fuerte atrás y serios para que no marquen y tener nuestras opciones hasta el final. Va a ser un partido en el que hay que dar el 200% y en el que la palabra cansancio y las excusas no valen».