Williams celebra su renovación a lo grande Williams celebra su golazo con Raúl García y Lekue. El ariete abre el marcador en Getafe con un golazo en el minuto 12

Iñaki Williams vive una semana para recordar. Si durante la semana selló una renovación hasta 2025, el ariete ha decidido celebrar su nuevo contrato con un golazo frente el Getafe. En una jugada por la banda derecha, el veloz delantero ha hecho un centro-chut que se ha colado en la portería defendida por Emiliano Martínez. Un golazo en toda regla aunque es probable que quisiera centrar, como aquel mítico tanto de Andoni Goikoetxea en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

«Hemos empezado bien, pero el partido luego se ha roto», ha lamentado el interior en declaraciones a BEIN Sports tras el choque. «Tenemos que estar contentos con este punto. Hay que felicitar al equipo porque se ha hecho un gran trabajo«, ha matizado.

Williams ha celebrado que este punto significa «el noveno partido consecutivo en el que el Athletic suma» en Liga y ha asegurado que «está contento» por su gol en el Coliseum, pero que es «una pena que no haya servido para llevarse los tres puntos. ¿Ha intentado centrar o chutar cuando ha conseguido anotar? «En el fútbol a veces se necesita esa pizca suerte. Ha entrado. He tratado de tirar pero le he pegado con el tobillo».