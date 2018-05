Xabi Prieto desvela que tuvo «dos o tres ofertas del Athletic» a lo largo de su carrera Xabi Prieto protege el balón ante Balenziaga en un derbi vasco. «Fue hace ya tiempo», reconoce el futbolista txuri-urdin justo antes de vivir su último partido con la Real Sociedad GABRIEL CUESTA Sábado, 19 mayo 2018, 02:10

Bien se sabe que Xabi Prieto es un símbolo de la Real Sociedad. El centrocampista cuelga las botas este fin de semana tras 15 años, toda su carrera futbolística profesional, ligado a la entidad txuri-urdin. Y «porque ha querido», como ha reconocido en una entrevista en el 'Partidazo de COPE'. Porque a Prieto no le han faltado novias a lo largo de una trayectoria que comenzó en la temporada 2003-04. Y entre los pretendientes está incluido el Athletic. El propio futbolista ha desvelado que recibió «dos o tres ofertas» desde Ibaigane para vestir de rojiblanco a lo largo de su carrera deportiva. «Fue hace ya tiempo», quiso matizar.

También pudo enrolarse en una nueva aventura en Inglaterra y Francia, aunque nunca se le pasó por la cabeza abandonar la Real. «No me veo lejos de Zubieta ni de Donosti», señaló. «Es lo que he mamado desde pequeño. Iba a Atocha, mi familia es de la Real... Seré de este equipo hasta que me muera».

Una trayectoria que hace que Prieto tenga el perfil para poder optar al 'One Club Man' del Athletic, un premio que el club rojiblanco entrega desde hace cuatro temporadas a un jugador como reconocimiento a toda una vida futbolística ligada a un mismo club. Y la pregunta no podía faltar. ¿Lo recogerías? «Sí, por supuesto. ¡Solo faltaba», exclamaba Xabi Prieto con total normalidad. De momento, le espera una emocionante despedida este fin de semana por parte de la Real, el club de sus amores.