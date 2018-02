Yeray: «Tengo ganas de volver a jugar, pero no tengo prisa» Yeray, a la derecha, con Iñigo Martínez en primer término. / Luis AngelGómez El central de Barakaldo considera que está preparado para vestirse de nuevo de corto. «Ahora ya no es cosa mía» LAURA GONZÁLEZ Jueves, 1 febrero 2018, 15:02

Recuperado ya de la recaída de su cáncer testicular y reincorporado a los entrenamientos desde hace varias semanas junto a sus compañeros, el regreso de Yeray se espera con muchas ganas por parte de la afición, las mismas que confiesa tener el propio defensa vizcaíno. Ziganda ya le ha convocado en dos ocasiones, en los choques ante el Alavés y el Éibar, en San Mamés, pero en ninguno de ellos ha optado por darle minutos. Este jueves el propio jugador reconocía no tener prisa por ello. «Después del proceso que he tenido sabíamos que la recuperación iba a ser larga y poco a poco me he ido encontrando mejor. Ya estoy al final del proceso y el momento de volver a jugar llegará. Si no es ahora puede ser dentro de una semana, de dos o de tres, eso solo lo sabe el míster, pero entrenando también se coge ritmo», ha declarado haciendo hincapié en que no se ha marcado ninguna fecha para su regreso. «Después de lo que he pasado largo no se me hace nada. Disfruto al verme con mis compañeros, entrenando con ellos. Eso ya es gratificante».

Ante el Alavés, el 7 de enero, siete meses después volvió a una convocatoria, recibiendo el aplauso de San Mamés cuando salió a calentar en la banda. «Fue un momento increíble, me emocioné».

Sobre la reciente salida de Laporte declara que ha sido un «placer» compartir partidos con el francés, del que ha «aprendido mucho». Su hueco lo llenará Iñigo Martínez, con el que espera formar pareja en el centro de la zaga. «Es un grandísimo central que nos va a ayudar tanto en la salida de balón como en la defensa. Muchos ya le conocíamos de la selección de Euskadi o de la de España, y se está integrando muy bien».