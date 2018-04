Zidane ante la visita de Kepa al Bernabéu: «No había que fichar un portero» El entrenador del Real Madrid ensalzó al Athletic, equipo al que se enfrentará mañana en Liga, ya que «es un conjunto muy bueno que no se merece donde está en la tabla» EFE MADRID Martes, 17 abril 2018, 17:19

Kepa Arrizabalaga visitará este miércoles por primera vez el estadio del Real Madrid, equipo que estuvo cerca de ficharle en el mercado invernal hasta que el técnico francés Zinedine Zidane frenó la operación porque, según aseguró un día antes del choque liguero con el Athletic, «no había que fichar un portero».

Será el reencuentro del entrenador galo con el guardameta tras su decisión de no pagar 20 millones de euros para evitar su renovación con el Athletic y que firmase por el equipo blanco. «En su momento no había que fichar a un portero, teníamos tres y los tenemos todavía. Estamos contentos con ellos, nada más. Para el futuro se hablará tras la temporada», valoró sobre la necesidad de un portero para el próximo curso.

Zidane, por otro lado, dedicó buenas palabras al Athletic: «Es un conjunto que no se merece donde está en la tabla. Esperaban más este año porque es un equipo muy bueno, que compite muy bien, un equipo completo. Van a venir para intentar sacar puntos, lo que tenemos que hacer es estar listos en lo que ellos son buenos: segundo balón, centros. Hay que estar atentos».

Y marcó la segunda posición de la clasificación como el objetivo que su equipo debe buscar hasta el final de la Liga: «Lo más importante es intentar recuperar, que es el objetivo, la segunda plaza. Hemos vuelto a ser terceros y jugando en casa tenemos la oportunidad de intentar acercarnos al segundo puesto jugando bien».

Zidane celebró que el Real Madrid descanse el fin de semana, para llegar en mejores condiciones al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich. «Hemos competido mucho este año, periodos en los que hemos jugado muchísimo. No pasa nada si no jugamos una semana, el calendario permite que no juguemos este fin de semana y es bueno para preparar el partido del miércoles próximo. Tener una semana es bueno», dijo.