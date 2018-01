Athletic ¿Ha pasado reconocimiento médico Kepa con el Madrid? 00:31 Zidane, ayer, en rueda de prensa y Kepa Arrizabalaga. / Atlas | Juan Echeverria Varios medios indican que el portero del Athletic estuvo ayer en una clínica de la capital para el examen previo a su fichaje JUANMA MALLO Viernes, 5 enero 2018, 11:04

¿Ha pasado Kepa Arrizabalaga el preceptivo reconocimiento médico con el Real Madrid? ¿Ha dado ya el paso previo a su contratación por parte de la escuadra blanca? Varios medios de comunicación de la capital, entre ellos 'Ok Diario', 'Marca' y 'Onda Cero', indican que el portero del Athletic estuvo ayer por la tarde en la clínica Clínica La Moraleja para ser examinado por los doctores del club de Florentino Pérez. Lesionado en el tobillo derecho desde el partido contra la Real –el 16 de diciembre-, el meta se entrenó con normalidad –aunque después de sus compañeros- el martes. Esa práctica provocó una recaída en la dolencia y ayer se quedó en Lezama, en lugar de acudir a San Mamés con el resto del equipo. Pues bien, según estas informaciones, el meta de Ondarroa, que hoy está en las instalaciones de Lezama, viajó por la tarde para el examen.

En las últimas horas, 'As' también ha informado de que Kepa ya habría firmado su contrato con el Madrid. Sin embargo, según el diario madrileño, el documento recoge dos posibles fechas de inicio: enero o junio. Y es que la diferencia resulta sustancial. En caso de que se marche ahora, como parece, el cuadro blanco debería depositar los 20 millones de su rescisión. En cambio, en verano se iría gratis. Lo que ocurre es que si se queda en Bilbao la situación sería complicada para el futbolista, ya que Josu Urrutia, en la rueda de prensa de la semana pasada, no descartó medidas disciplinarias –esto es, pena de grada- si no renueva su contrato con el Athletic. No jugar le supondría casi con total seguridad perderse el Mundial de Rusia.

Pero es que tampoco Zidane le garantiza la titularidad. De hecho, el francés confía en Keylor Navas y, a priori, el papel para el internacional con España sería disputar la Copa. Luego, quizá, el rendimiento le haría ganar más minutos, pero de principio sería suplente en la Liga y la Champions. Eso ha causado sorpresa en el entorno del futbolista, también pretendido por la Juventus y el PSG.