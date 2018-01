Zidane: «No tengo nada contra Kepa, mi rol es proteger a mi plantilla» El técnico blanco recuerda que «mi idea y la del club, porque estamos juntos, era la de no cambiar muchas cosas» JAVIER VARELA Madrid Martes, 23 enero 2018, 14:12

El día después de la renovación de Kepa Arrizabalaga por el Athletic y su 'no' a un posible fichaje por el Real Madrid, el técnico del conjunto blanco Zinedine Zidane tomó la palabra para dejar claro que le molesta «cuando escucho algún comentario diciendo que al final he ganado yo». «Estoy con mis jugadores y ellos son lo más importante. Mi rol es proteger a mi plantilla», dijo serio y con rotundidad el técnico galo que fue más allá al reconocer que «no tengo nada contra Kepa».

El portero del Athletic monopolizó buena parte dela comparecencia de prensa del francés en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés. «Yo ya dije que en junio todos los jugadores pueden venir al Real Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, con el entrenador. En junio sí, pero mi idea y la del club, porque estamos juntos, era la de no cambiar muchas cosas. Nada más». Además, Zidane volvió a insistir en la idea de proteger a su actual plantilla, con la que ha ganado tanto, y recordó que «mi preocupación diaria son mis jugadores, qué hago con los jugadores del Real Madrid. El resto no me ocupa y no quiero hablar de los que no son del Real Madrid. El otro día hablé de un jugador y ya sabéis, que si lo quiero aquí».

Finiquitado el 'tema Kepa' Zidane recordó que deben centrarse en la elminatoria ante el Leganés «que no está sentenciada». «El Leganés no se rinde nunca y hasta el final van a trabajar. Hemos de pensar que es un partido de Copa y mantener la portería a cero», recordó el técnico francés. El 0-1 logrado en la ida le da ventaja al Real Madrid, pero Zidane dejó claro que «sabemos que el Leganés llega hipermotivado. Y estaba perdiendo 2-0 y empatar... vienen supermotivados. Además es la Copa y con un gol puede pasar de todo».