Zidane vuelve a cerrar la puerta a Kepa en invierno: «No vamos a fichar» 'Zizou' insiste en que no hay «una opinión distinta» con el club en cuanto a las incorporaciones GABRIEL CUESTA Sábado, 20 enero 2018, 13:25

Zinedine Zidane sigue en sus trece en el 'caso Kepa' y sobre cualquier posible incorporación para la plantilla del Real Madrid antes del 31 de enero. «No vamos a fichar en invierno», ha insistido el técni francés en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Deportivo de la Coruña. ¿Un nuevo pulso a Florentino Pérez y cúpula del club blanco? «Nunca vamos a tener un problema. Las cosas se hacen juntos. No hay opinión distinta entre el club y yo», ha insistido.

Es un nuevo capítulo de un culebrón que no tiene fin. El entrenador galo ya había escrito otro de su puño y letra el pasado seis de enero, cuando hizo pública por primera vez su postura en el 'caso Kepa'. «Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso», afirmó ante los medios.

Las declaraciones fueron interpretadas por algunos como un pulso a la directiva y un capote a sus jugadores en plena crisis de juego y resultados. Algo que hoy ha aclarado 'Zizou' con sus últimas palabras. La primera intervención del entrenador creó un gran revuelo, ya que se produjeron justo después de que varios medios madrileños afirmaban que Kepa había pasado reconocimiento médico con los blancos.

«Queremos seguir contando con los tres porteros»

El cancerbero finaliza contrato con la entidad rojiblanca al término de la presente temporada -podría vincularse con cualquier club con fecha más allá del 30 de junio- y ya es libre para negociar su futuro desde el 1 de enero. Con la reivindicación de Zidane, está más en el aire que nunca esa interés del Real Madrid en abonar a Ibaigane antes del 31 de enero los 20 millones de eurosque marca la cláusula de rescisión de contrato del de Ondarroa.

El Athletic 'regatea' en los últimos días a los medios sobre la situación del joven guardameta. ¿Está a buen seguro la portería rojiblanca si se va Kepa?, preguntaron ayer a Ziganda. «Ya decíamos desde julio que tenemos tres grande porteros. Y queremos seguir contando con los tres», zanjó el técnico de Larráinzar sin entrar a valorar la situación de Arrizabalaga. Desde Ibaigane guardan silencio desde la rueda de prensa del presidente Josu Urrutia en diciembre. «Es un proceso -el de las negociaciones- de 15 meses de manera ininterrumpida. No era titular cuando arrancamos las negociaciones. Y ha habido un desarrollo por ambas partes. Creo que hemos detectado lo que pedía la otra parte. Hace un mes hemos llegado a un punto de encuentro. Estamos a la espera en un momento de impasse de que nos digan si sí o si no. No solo hay que exigirle al club la demanda de que establezca todo. Los jugadores son una representación en el campo de la masa social», señaló em máximo dirigente de la entidad rojiblanca.