Ziganda: «Me siento cuestionado, pero estoy fuerte» Ziganda da instrucciones en San Mames. / EFE «Nos está costando mucho en San Mamés» reconoce el técnico del Athletic tras el empate ante Las Palmas Sábado, 10 febrero 2018, 00:14

El papel de Ziganda al frente del Athletic está siendo cuestionado por los malos resultados de los rojiblancos. Cada vez más. Partidos como el de Las Palmas no contribuyen a mejorar su imagen ante la afición. Y el navarro lo sabe. «Me siento cuestionado porque no nos están saliendo las cosas», ha reconocido en la rueda posterior al encuentro. No obstante, acto seguido ha afirmado sentirse «fuerte y con ganas» para remontar la situación.

El técnico ha reconido que «nos está costando mucho en San Mamés», una realidad palpable, ya que solo se han ganado tres encuentros en casa y tan solo se han marcado 8 goles frente a los 16 anotados fuera de casa. «No es normal», ha aseverado al tiempo que renococía que «Las Palmas nos ha parado bien»

Pese a todo, de cara al futuro, Ziganda ha asegurado «sentirse optimista» y «confiar en el trabajo y la plantilla». «Cuando estemos todos -en referencia al rodaje que necesitan todavía Yeray e Iñigo Martínez, y al regreso de Balenziaga y, más a largo plazo, de Muniain-, estaremos mejor», ha subrayado con énfasis.