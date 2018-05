Ziganda: «Mi grado de compromiso es de diez. No dudo de la plantilla para nada» Ziganda da instrucciones durante el encuentro ante el Betis. / E. C. «Hemos sido muy superiores al Betis. Hay que darle el valor que tiene», asegura el 'Cuco' tras el triunfo ante los verdiblancos GABRIEL CUESTA Sábado, 5 mayo 2018, 19:29

José Ángel Ziganda se sentó en la rueda de prensa de San Mamés con un peso quitado de encima. Su Athletic consiguió frenar la mala racha de juego y resultados en San Mamés gracias a una victoria ante el Betis (2-0). Un encuentro donde los rojiblancos fueron «muy superiores», asegura el de Larráinzar, a su rival en líneas generales. «Hay que darle el valor que tiene. Hemos sido muy incómodos para ellos», ha señalado el 'Cuco'.

«El equipo no ha salido a pasearse. Estaba dolido y quería hacer buen partido», ha defendido. ¿Qué nota del 1 al 10 le pone al grado de compromiso de la plantilla durante la temporada? «No dudo de la plantilla para nada. El grado de compromiso que tengo yo es máximo», ha aclarado. El técnico ha explicado que la decisión de jugar con tres centrales y dos carrileros «no era por cómo juega el Betis». «Nunca miento y dije que iba a repetir», ha apuntado en referencia al planteamiento ante el Girona. «Lo veo claro jugar así. Es una opción de futuro muy seria», ha asegurado. Una de las claves de llevarse los tres puntos para el preparador rojiblanco ha sido estar «mucho más juntos y aplicados».

«Esta victoria tiene mucho mérito. Este rival si no estás bien tiene la posesión y no te deja salir». El preparador defiende que «el Athletic de este año ha hecho un gran partido». «Hoy teníamos muchas ganas». Han salido algunos nombres propios a la palestra como el de Beñat. El centrocampista, que ha vivido una temporada complicada, ha recibido halagos de su entrenador. «Si están finos son los que te hacen jugar». En esta afirmación también hace referencia a Muniain. El de Larráinzar dice que todos en el club se alegran por el interior navarro. «El trabajo ha dado sus frutos», ha afirmado en mención a su trabajo para superar su grave lesión de rodilla.

«Estoy satisfecho. Queda poco para el final y tenemos que darle la vuelta a los últimos partidos», sostiene un Ziganda que le da importancia a que la gente «se vaya contenta» de San Mamés. «El público viene a ver cosas que le ilusionen y les haga sentir orgullosos». Preguntado sobre su futuro, Ziganda no ha querido desvelar ningún detalle. Dice no haber recibido ningún mensaje desde Ibaigane sobre su continuidad y afirma estar en contacto con Urrutia. «Esta semana he estado con él». ¿Puede desvelar sobre qué han hablado? «Evidentemente no».