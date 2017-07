EUROPA LEAGUE Ziganda: «Afrontamos la eliminatoria con optimismo» 'Cuco' Ziganda dirige el entrenamiento en Suiza. / JUAN ECHEVERRIA El entrenador del Athletic resalta que el Dinamo cuenta con una «preparación avanzada» y subraya el hecho de que el equipo ya «conoce» el campo de Bucarest JUANMA MALLO Viernes, 14 julio 2017, 19:22

José Ángel Ziganda evitó este viernes el tópico habitual de que no hay enemigo pequeño, de que cualquiera puede sorprender, al analizar al Dinamo de Bucarest, el oponente en la Europa League que servirá para estrenar de manera oficial su era en el Athletic. «Nos ha tocado un clásico del fútbol rumano, con un entrenador que conoce la Liga, de técnico y jugador. Pero afrontaremos la eliminatoria lo mejor preparados posible. Con una mentalidad muy optimista», comentó el preparador de Larrainzar, que destacó, eso sí, del mayor rodaje de su adversario, un grupo que hoy descorcha su liga.

«Un rival teníamos que tener. Sabemos a la altura de la pretemporada en la que estamos, ellos tienen una preparación avanzada, y los asumimos como tal», analizó 'Cuco' desde su hotel de concentración en Crans-Montana en unas declaraciones difundidas por la página web el club.

El técnico consideró una ventaja el hecho de que el Athletic ya haya pisado ese campo, el del triste recuerdo de la final de la Europa League contra el Atlético en 2012. El destino ha sido caprichoso. «Conocemos el país y el campo. El resultado entonces no fue lo que todos queríamos, pero trae buenos recuerdos por todo lo que significaba, la esperanza que tenía todo el mundo y evidentemente conocemos el estadio, no nos va a extrañar y creo que eso también es bueno. El campo estará en condiciones y no supone ningún contratiempo», ha argumentado.

Susaeta: «Recuerdos no muy buenos»

Markel Susaeta, el nuevo capitán de la tropa rojiblanca, también echó la vista atrás. «Tenemos unos recuerdos no muy buenos. Fue bueno el viaje, por la ilusión con la que fuimos, porque no todos los días se juega una final de la Europa League. Esperemos repetir una nueva final y para eso tenemos que pasar estas previas», recordó el guipuzcoano, que compartió la reflexión inicial de su preparador. «Hago una valoración positiva por la ilusión que tenemos. Aunque el Dinamo era de los más difíciles. Vamos con todo el respeto», destacó.

Que el duelo decisivo sea en La Catedral, por otro lado, no supone una ventaja, según el entrenador. «Hoy en día, personalmente, me da igual. Tienes que adaptarte a la competición, a los momentos del partido y de la eliminatoria. Es cierto que parece mejor jugar en casa el segundo partido, pero se ha igualado esta estadística, y tenemos el recuerdo de las últimas eliminatorias europeas», subrayó 'Cuco'.

Susaeta, en cambio, se agarró al factor La Catedral. «Nunca se sabe. Se dice que es mejor jugar el segundo partido en casa. Pero nunca sabes. Si traemos un resultado más o menos bueno de allí, con la afición, en San Mamés y con toda la regularidad que hemos tenido en casa, seguro que pasaremos», remató el eibarrés.