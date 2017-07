Ziganda alaba la «disposición y actitud» de sus jugadores El Athletic estrenó ayer los partidos de pretemporada ante el Basilea, que jugó una hora en superioridad numérica. / Juan Echeverria «No todo el mundo parte de cero, pero los puestos no son fijos», advierte JUANMA MALLO Enviado especial. Lens Jueves, 13 julio 2017, 01:37

De pie, entre los dos vestuarios empleados ayer por el Athletic, José Ángel Ziganda ofreció el análisis de su primer encuentro al frente de los rojiblancos. 'Cuco', a pesar de la derrota frente a un equipo potente, de Champions, aprobó con nota a su tropa por su desempeño en el duelo contra el Basilea. «Estoy satisfecho. Sabemos a lo que hemos venido y cómo hemos preparado el partido, con entrenamientos de mañana y tarde. Estoy contento sobre todo con la disposición de todo el mundo. En talento, en actitud... Ha habido muchas cosas que me han gustado», relató el técnico de Larrainzar.

Eso sí, reconoció que, «como a todos los equipos del mundo», a este Athletic le restan muchas cosas por mejorar. Pero tampoco les dio excesiva importancia, ni siquiera a esas lagunas defensivas mostradas a la hora de tratar de alejar el peligro del área. Afirmó que no le preocupa y lo achacó a los experimentos habituales de este inicio de temporada. «Los dos goles -dejó fuera el penalti- han sido de estrategia. No hemos defendido bien. Hemos intentado marcar en zona por cambiar, por tener otra alternativa. No lo habíamos practicado y eso se nota y lo pagas. Estoy contento», repitió el navarro.

También se le dibujó una sonrisa por el empuje de los más jóvenes, de un Vesga al que alabó. Y mandó un aviso: en el Athletic nadie puede relajarse. «De eso se trata, de que todo el mundo apriete, que se quieran quedar todos, que quieran dar nivel y que nadie dé por hecho nada. Es cierto que no todo el mundo parte de cero. Pero tampoco los puestos son fijos. El que quiera adelantar posiciones ya sabe lo que tiene que hacer», aportó Ziganda, orgulloso de cómo arrancó el conjunto rojiblanco las dos partes, con el balón, y también por su capacidad para recomponerse tras la expulsión de Balenziaga.

El Huesca puja fuerte por Remiro Alejandro Remiro está cerca del Huesca, según informó ayer la Cadena Ser, donde buscaría minutos y protagonismo que se le resistieron la pasada temporada en el Levante y en el Athletic. Tal y como avanzó este periódico, el portero rojiblanco tiene complicado hacerse con un hueco en los planes de José Ángel Ziganda, quien quiere quedarse con Kepa Arrizabalaga y Iago Herrerín, por lo que la mejor opción para el chaval es una cesión. El navarro, siempre según la citada emisora, recalaría en el conjunto oscense, que hace unos días traspasó a Sergio Herrera a Osasuna y necesitaba apuntalar su portería. Lo haría con el guardameta de Cascante y también con Ander Bardají, cedido por la Real. Los dos pelearían por un puesto en un club que hace unas semanas disputó el play-off de ascenso a Primera y no pudo con el Getafe, que finalmente dio el salto a la élite.

«Hemos reaccionado muy bien, con muchísima personalidad. Hemos sido capaces de empatar, de pegar un larguero... Nos ha servido jugar con diez y saber lo que nos puede pasar. También la pena es que probando cosas, estrategias defensivas, sin mucha práctica, se nos ha ido el partido», lamentó, sin olvidarse de alabar la entrega de Muniain -«se ha pegado una paliza, ha sido un espectáculo verle»- y destacar la capacidad de De Marcos de actuar en diferentes posiciones. «Tiene tanta habilidad, tanta energía, tanto nervio, que no descarto nada con él». Por cierto, que San José no jugase se debió a una mera cuestión de probar a otros hombres.