Ziganda arenga al público de San Mamés: «Solos no podemos» Ziganda, en la prensa de hoy. / BORJA AGUDO «Todo el mundo en el vestuario cree que se puede lograr», destaca el entrenador del Athletic de cara al decisivo partido de mañana con el Olympique Marsella de la Liga Europa JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Miércoles, 14 marzo 2018, 18:30

'Cuco' Ziganda soñó el martes mientras se vaciaba ante la bicicleta estática. «Estuve una hora encima de ella y fue espectacular porque pensaba en cómo podía ser el partido y siempre pasábamos». Y entre pedalada y pedalada le dio tiempo a imaginar emocionantes y exitosos escenarios. «Había de todo, ganábamos, 2-0, 3-1, en el último minuto, pasábamos a penaltis... Pero siempre nos clasificábamos».

La escena refleja con la ambición con la que se presentó este miércoles Ziganda ante los medios en San Mamés. No hubo ninguna duda. Todo fueron mensajes de optimismo y un llamamiento a los espectadores: «Solos no podemos».

Ziganda continuó así por la vía abierta por Aduriz la víspera en la que el máximo goleador del equipo salió a pedir el apoyo de la grada y pidió que quien no creyera en la remontada no fuera al campo. El entrenador espera un «ambiente de fiesta, de ánimos, el de la grandes noches de San Mamés. Estos son los retos que nos gustan, aunque está claro que solos no podemos. Vamos a contar con el apoyo de nuestro público porque ellos saben que son parte de nosotros».

El llamamiento a la épica ya está en marcha. Los jugadores deben hacer el resto. El vestuario, insiste su entrenador, cree en las opciones. «El ánimo está muy elevado. Todo el mundo cree y todo el mundo piensa que se puede lograr», aseguró el técnico rojiblanco.

«A fuego»

Ziganda quiere un Athletic que salga a fuego a por el Olympique Marsella. «La idea es salir a tope y a poder ser marcar pronto, aunque está claro que mientras el partido se mantenga sin gol de ellos tendremos opciones”. Si eso sucede, se habrá logrado el objetivo primordial del entrenador navarro. «Nuestra estrategia es que el partido se les haga largo y que duden», añadió.

El entrenador no se engaña. El OM es un equipazo y, vistas como están las cosas, llega a Bilbao con el cartel de 'favorito'. «Ellos parten con ventaja, pero vamos a tener nuestras opciones que pasan por hacer un partido intenso y ponerles en dudas». Una circunstancia anímica puede jugar en favor de los rojiblancos.

El OM dejó la eliminatoria abierta en la ida pese a que lo tuvo en su mano para sentenciarla. Estos escenarios dan una vida extra al rival. Eso es lo que le sucedió la pasada campaña al Athletic con el Apoel Nicosia, que salvó el pellejo en San Mamés y acabó por echar a los rojiblancos del torneo. «Sabemos que si somos capaces de marcar, estaremos tan al borde de clasificarnos como ellos», aseguró esperanzado el técnico. 'Cuco', que hace ejercicio cada día, volverá a dar pedaladas en su bicicleta estática convencido de que su mejor momento como entrenador del Athletic se vivirá ante el OM.