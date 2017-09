Athletic Ziganda avanza que «Kepa jugará ante el Las Palmas» Ziganda ha confirmado que seguirá con su política de rotaciones. / E. C. El técnico del Athletic asegura que Beñat está en «perfectas condiciones» y que Iturraspe viajará a Canarias ROBERT BASIC Sábado, 16 septiembre 2017, 12:13

José Ángel Ziganda ha anunciado hoy en Lezama que Kepa Arrizabalaga volverá a la titularidad mañana ante el Las Palmas y que Beñat está en «perfectas condiciones» para medirse al conjunto amarillo. El entrenador del Athletic ha comparecido antes del entrenamiento, por lo que observará el estado de sus hombres -hay varios con golpes y pequeñas molestias- y luego confeccionará la convocatoria. En ella figurará Ander Iturraspe y, por contra, se ausentará una vez más Mikel Rico por un «problema en el tobillo» que no le permite estar a pleno rendimiento. «Preferimos parar», ha explicado el técnico.

El navarro ha adelantado la titularidad de Kepa y se ha felicitado por el magnífico rendimiento de ambos porteros. «Es la tónica que llevan, muy positiva. Compiten sanamente y están dando un buen nivel. Estamos contentos con ellos. Hay que mantenerles motivados y enchufados, con confianza. Eso da seguridad y el equipo lo agradece». Así las cosas, Iago Herrerín regresará al banquillo después del gran partido realizado en Berlín y el de Ondarroa estará de nuevo entre los tres palos después de dejar atrás su proceso febril que le hizo perderse el choque liguero contra el Girona.

Ziganda ha confirmado que seguirá con su política de rotaciones y que «seguro que habrá cambios» ante el Las Palmas. «Necesitamos mantener la frescura y reducir los riesgos», ha dicho en referencia a la fatiga y la prevención de las lesiones. Ha manifestado que su rival «ha tenido una semana limpia para preparar el partido», aunque ha valorado la experiencia de su plantilla en este tipo de situaciones. «Estamos hechos a esta dinámica». En cuanto a los canarios y su fútbol, el navarro ha subrayado que «sabemos el juego que tienen. Ahora disponen de otro tipo de recursos por los fichajes que han hecho, y ante el Málaga no tuvieron tanta posesión ni combinación. Pero sé que intentarán tener la pelota y que arriba cuentan con jugadores potentes y rápidos».

Al técnico rojiblanco no le gusta detenerse en el análisis de los resultados cosechados -cinco victorias y tres empates- y solo mira hacia adelante. «No sé si me esperaba o no este inicio. Voy día a día y no pienso en mucho más. Esto es solo el inicio, ni siquiera eso, y queremos hacernos nuestro camino. El equipo es duro y comprometido, enchufado. Entre la gente que sale (a jugar) no hay grandes diferencias, salvo dos o tres que tienen ese puntito de lucidez... Todos sabemos quiénes son», ha deslizado en alusión a Aduriz, Williams...

Ziganda ha repetido que hay margen de mejora, pero ha señalado que «la excelencia es imposible de conseguir». Eso sí, ha reiterado su deseo de evolucionar la «fluidez y la circulación» del fútbol rojiblanco, que necesita ofrecer una imagen acorde al nivel y el talento de la plantilla. El técnico ha afirmado que el equipo afronta una «semana dura» por los rivales que deberá afrontar, aunque ha deslizado que «ellos también dirán que viene el Athletic». Por último, cuando se le ha preguntado por Yeray ha pedido calma e ir «poco a poco» y se ha mostrado optimista con su proceso de recuperación, aunque ha evitado poner fecha a su reaparición. «No hay prisa. Vamos con tranquilidad».