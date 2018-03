Sevilla-Athletic (sábado, 16.15 horas) Ziganda: «Si estamos bien somos un equipo incómodo y podemos hacer daño» 00:55 Ziganda, durante la sesión de entrenamiento de este viernes. / Ignacio Pérez-ATLAS El técnico del Athletic confía en la mejoría de lo experimentado ante el Valencia y en la primera parte ante el Málaga para intentar «hacer un gran partido ante un rival fuerte» J. A. PÉREZ CAPETILLO Viernes, 2 marzo 2018, 19:26

'Cuco' Ziganda ha tenido poco tiempo para disfrutar de una necesaria tranquilidad tras el buen sabor de boca que supuso el punto ante el Valencia en San Mamés. Mañana, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, llega otro examen de los difíciles. En otro de los campos malditos. Y el objetivo es el de repetir las últimas buenas sensaciones experimentadas, sobre todo ante el Valencia. El técnico navarro desea «confirmar la mejoría del partido del otro día -por el del miércoles-, también la del primer tiempo ante el Málaga y la eliminatoria ante el Spartak. Los que salgan tienen que intentar dar buena imagen, de equipo sólido y con opciones de ir al partido». ¿Y dónde puede estar la clave para rascar algo de un estadio tan complicado?: «Tiene que estar en la decisión en que vayamos a por el partido. Da igual quiénes juguemos y con el sistema que lo hagamos. Si estamos bien somos un equipo incómodo y podemos hacer daño. Tenemos que ir convencidos de que no hay nada que guardar», expresó. Ziganda, algo aliviado tras los últimos cuatro puntos sumados, sostuvo que «me gustaría estar más arriba. No estamos para renunciar a nada y pelear por lo que tenemos por delante. La intención es la de hacer un gran partido, ante un rival fuerte que todos los años está arriba y que acierta con los fichajes, renueva plantillas y le da resultado. El Sevilla está haciendo un gran año».

Ziganda se lleva a todos los disponibles, menos a Kike Sola José Ángel Ziganda acudirá al Ramón Sánchez Pizjuán con 19 futbolistas para medirse mañana por la tarde al Sevilla (16.15 horas). El técnico de Larrainzar se ha llevado a todos los disponibles, a excepción de Kike Sola. Tampoco se montan en el avión los tres lesionados: Mikel Rico, Mikel Balenziaga e Iker Muniain. De esta manera, el preparador deberá hacer un descarte. La lista es: Arrizabalaga, Saborit, I.Martínez, Yeray, San José, Beñat, Iturraspe, Williams, Núñez, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Córdoba.

El entrenador de los leones sí ve diferencia en el estilo de juego de su próximo adversario tras la llegada de Vincenzo Montella. «Eso seguro. No es ni mejor ni peor, diferente. Con la llegada de Montella han apostado por un bloque más fijo. Es una alineación más definida. Y han recuperado a N'Zonzi. Tienen calidad y compiten siempre muy bien. Hay partidos que han encajado goles (cinco ante el Betis, Eibar y Atlético de Madrid, por ejemplo), pero pelean por todo», subrayó, para no dar excesiva importancia a la habitual ausencia de buenos resultados en Nervión porque «aunque es un campo que no se nos da bien es un partido nuevo, con diferentes jugadores y diferentes estados. No tiene nada que ver lo que ha pasado hasta ahora, y si se nos da bien o no». Obtener un marcador positivo sería «un golpe muy importante para apuntalar la mejoría que estamos teniendo. A nivel anímico y de confianza», manifestó. Respecto al estado de la plantilla adelantó que los jugadores «están con las lógicas molestias después de un partido. Los que juegan más continuamente pagan los esfuerzos y no recuperan las molestias. Estarán todos disponibles quitando 'Balen' e Iker –Muniain-».