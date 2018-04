Ziganda: «Hoy ha sido un buen día para todos» IGNACIO PÉREZ El técnico rojiblanco ha reconocido que el equipo ha hecho el mejor partido de la temporada ante el Villarreal BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 9 abril 2018, 23:55

Ziganda ha reconocido el buen hacer del equipo tras la victoria ante el Villarreal. «Hoy ha sido un buen dia para todos», ha señalado el entrenador rojiblanco en rueda de prensa. El Athletic se ha impuesto 1-3 al Villarreal en un choque en el que los leones han sido muy superiores y han cuajado el mejor encuentro de la temporada. «El día del Celta hubo atisbos de estos, pero nos falatba ganar y hacer más goles», ha dicho.

Con esta victoria, el Athletic se sitúa duodécimo, con 39 puntos y a siete del Sevilla, que ocupa la séptima posición. «No vamos a tirar ningún partido, estamos obligados a intentar dar esta imagen», ha afirmado.

Al ser preguntado por la suplencia de Aduriz, Ziganda ha dicho que «no hay ningún problema» con el jugador. «El otro día hicimos un buen partido y queríamos repetir», ha dicho el técnico, que ha repetido la alineación que ya usó ante el Celta. «Sabemos que Aduriz, cuando juegue, la va a enchufar», ha señalado Ziganda, que confía en la calidad del punta rojiblanco.

«La Liga todavía no ha acabado, hay que disfrutar y hacer que se vea un equipo del que nos sintamos orgullosos», ha afirmado el 'Cuco'. A pesar de los tres puntos, la lucha por disputar Europa League se antoja complicada para el Athletic. «Es difícil llegar a Europa, pero vamos a ver cómo se desarrollan los partidos», ha afirmado. Además, Ziganda es consciente de que no dependen de sí mismos para lograrlo. «Queremos mantener estas sensaciones, no queremos tirar nada. Todavía queremos mirar hacia arriba», ha señalado.

La situación de Ziganda ha estado cuestionada durante toda la temporada. «Un partido no cambia nada», ha reconocido el entrenador rojiblanco, que buscará lograr los tres puntos ante el Deportivo en la próxima jornada.