Ziganda busca una alegría en el derbi Ziganda. / Ignacio Pérez «Hemos tenido pocas y una de ellas sería ganar este partido», admite el técnico, que ve a Iñigo Martínez preparado para su vuelta a Anoeta. «Quiere jugar este partido», afirma IGOR BARCIA Viernes, 27 abril 2018, 17:35

José Ángel Ziganda afronta el derbi de Anoeta con el deseo de «dar una alegría» a la afición en una temporada donde el Athletic ha dado muy pocas. El técnico de Larrainzar sabe qué tipo de partido le espera a los rojiblancos frente a la Real Sociedad y está seguro de que su plantilla está preparada para hacer frente al empuje del rival. «A nivel de motivación ya tenemos experiencia en este partido, sabemos el ambiente que nos encontraremos y la motivacion del rival, es un derbi y nos gustaría ganar, y con esa intención vamos. No estamos teniendo excesivas alegrías y una de ellas sería ganar este partido», ha declarado Ziganda.

Con ambos equipos lejos de Europa, en una temporada decepcionante para ambos, el derbi de presenta un tanto descafeinado en cuanto a cuestiones deportivas, pero Anoeta ofrecerá a los rojiblancos un ambiente cargado después del fichaje de Iñigo Martínez en el pasado mercado de invierno. El técnico lo sabe, pero no se ha mostrado especialmente preocupado por lo que se pueda encontrar y ha tirado de experiencia como jugador. «Yo he disputado derbis de jugador y los he vivido de todos los colores, el ambiente es el que es. El clásico pique se acentúa más por el trasvase de jugadores, por llamarlo de alguna manera elegante, pero en el fondo fondo nos parecemos mucho y es un derbi de los que se puede ir a disfrutar del día. Hay rivalidad deportiva y dura, que tiene que haber, pero luego no va a mayores», ha ensalzado.

Eso sí, Iñigo Martínez será el protagonista absoluto del partido y en la plantilla rojiblanca son conscientes de ello, pero Ziganda ha asegurado que el defensa está totalmente preparado para afrontar el partido. «Ver le he visto normal y lo que he hablado con él también. Creo que la polémica la vemos como algo natural, pero es un proceso que asume. Iñigo viene al equipo del que era de pequeño y está donde quiere estar, lo mismo que cuando estuvo en la Real. Sí que puede motivar al publico de allí y encontrar un motivo más al que agarrarse en este derbi», ha admitido el técnico del Athletic, que no tiene dudas del rendimiento que va a ofrecer su jugador. «Quiere jugar, es un tío echado para adelante, y ya lo veíamos cuando venía con la Real cómo se crecía y allí seguro que hace lo mismo».

En cuanto al rival, Ziganda ha destacado que ambos equipos vienen de trayectorias parecidas. «El año pasado estuvieron a un gran nivel de juego, y este año han tenido problemas, no han estado tan acertados y tan acoplados», y considera que el acierto de Imanol es que «ha rearmado al equipo sobre todo a nivel defensivo. Me alegro por él porque le conozco y es una persona que merece la pena», ha ensalzado Ziganda del que fuera su rival en los banquillos en las últimas campañas en los derbis de filiales, y que mañana se verán las caras en el derbi principal.

Ziganda también ha apuntado que Aduriz sigue sin estar disponible a causa de sus molestias, por lo que ha adelantado que «lo normal es que sea Williams» quien se mantenga como referencia ofensiva del Athletic en Anoeta.