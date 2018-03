Ziganda: «Soy consciente de la situación en la que estoy» IGNACIO PÉREZ El técnico rojiblanco reconoce que el equipo ha hecho buen partido a pesar del empate BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 31 marzo 2018, 18:58

José Ángel Ziganda ha reconocido en rueda de prensa que «el equipo ha luchado mucho» a pesar del empate. «Los últimos 10 minutos estábamos cansados y nos costaba mucho salir», ha indicado el técnico rojiblanco. Además, él mismo ha reconocido que el Celta ha estado a punto de dar la vuelta al marcador.

La continuidad del entrenador en el banquillo del Athletic ha estado cuestionada en muchas ocasiones. «Soy consciente de la situación del equipo y de la situación en la que estoy», ha dicho.

«Nuestro último cambio estaba previsto que fuera Iker (Muniaín)», ha confesado ZIganda, que ha tenido que sustituir a Balenziaga y dar entrada a Lekue tras las molestias del lateral.

Con respecto a la actuación arbitral, Ziganda no ha querido hablar, aunque sí ha dicho que «el equipo no está teniendo suerte en muchos ámbitos». La primera parte del Athletic ha sido quizás de las mejores de toda la temporada. «El equipo ha apretado al hombre todo el partido y el objetivo era que no fueran capaces de dar cuatro pases», ha indicado en relación al planteamiento.

Iturraspe ha llevado la manija del centro del campo en el conjunto rojiblanco. «El segundo tiempo hemos tenido el control de juego, cuando Itu juega bien parece que gobierna el partido», ha dicho. Ziganda también ha hablado sobre el estreno goleador de Unai Núñez. «Está haciendo un año regular y a un gran nivel y nos extrañaba que aún no se hubiera entrenado porque es un jugador que lucha todos los balones», ha señalado.

La actuación de Williams como '9' ha sido otro de los temas que ha tratado el técnico rojiblanco en rueda de prensa. «Ha hecho un gran partido y ha sido un incordio para los defensas. Queríamso darle la continuidad tras el partido ante el Leganés», ha afirmado.

Con este empate ante el Celta, las opciones de luchar por la clasificación europea se alejan, aunque Ziganda se ha mostrado confiado. «Matemáticamente hay opciones y hay que pelearlas. No tenemos comodines, hay que hacer casi pleno», ha indicado.

Al ser preguntado por el nivel ofrecido por el Athletic en este encuentro, Ziganda ha dicho que «la sensación que tenemos que dar es esta».