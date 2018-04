Ziganda: «Me considero máximo responsable de lo que está siendo el año» El técnico rojiblanco ha reconocido que el Athletic no tuvo «el control del partido» en la derrota frente al Levante GABRIEL CUESTA Martes, 24 abril 2018, 00:40

Si de algo no se puede acusar a José Ángel Ziganda es de esconderse. El 'Cuco' salió a dar la cara ante la prensa después de una nueva derrota de su Athletic en San Mamés (1-3) ante el Levante. «Es difícil explicar por qué el año no está siendo bueno», reconocía el técnico de Larráinzar tras el segundo varapalo consecutivo en La Catedral. De hecho, el preparador rojiblanco carga de nuevo sobre sus espaldas la mala actuación del equipo en la presente campaña. «La máxima responsabilidad es del entrenador. Es el que tiene que asumirla. Me considero máximo responsable de lo que está siendo el año», sostuvo.

«Nos está costando muchísimo en casa desplegar juego y aguantar el resultado. No hemos sido capaces de leer el partido», lamentó sobre un choque en el que el Athletic empezó «bien» con un tempranero gol de Raúl García pero que no supo «leer el partido con el resultado a favor». «Cada robo de ellos eran 'contras' muy peligrosas. Han dado la vuelta (al partido) con mucho acierto. Lo han hecho muy muy fácil», analizaba sobre el doblete de Bardi que supuso irse al filo del descanso por debajo en el electrónico. «El segundo tiempo lo hemos intentado por activa y por pasiva. Con corazón. (...) Ha habido algún remate bueno, pero con poco acierto».

«El Levante se notaba que se jugaba la vida y ha hecho un partido muy bueno.Venían en una muy buena dinámica. Nosotros todo lo contrario. Nos faltó fluidez y confianza para hacer otro tipo de cosas», ha reconocido Ziganda. «No hemos tenido el control del partido ni hoy ni con el Dépor».« Son partidos en los que nos falta poso y saber leerlo. Hay que madurarlos y pelearlos», explicó.

El 'Cuco' reconoció que su equipo ha hecho «mejores partidos fuera de casa». Y es que sobre los malos números este año en San Mamés Ziganda no quiere «quejarse». «Nos duele a todos. El público se cabrea y le duele. Pero lo mío tiene que ir por dentro. Soy muy consciente de dónde estoy y que, lo mismo que es maravilloso, es duro cuando las cosas no salen bien». «En casa nos está costando una barbaridad. Le das mil vueltas y te preguntas el porqué. Solo queda ir a por el siguiente partido», zanjó con vistas al próximo encuentro que será el derbi ante la Real Sociedad.