Ziganda: «Hemos ido a contracorriente» Cuco Ziganda, durante el derbi. / Ignacio Pérez El técnico del Athletic se muestra muy crítico con el partido en Anoeta y achaca la derrota a fallos en la estrategia SILVIA CANTERA Sábado, 28 abril 2018, 18:57

«Hemos ido a contracorriente. Aunque lo hemos intentado siempre», ha apuntado Cuco Ziganda tras el derbi ante la Real. El entrenador rojiblanco ha asegurado que el partido ha estado «más o menos igualado», pero que la estrategia seguida por el equipo txuriurdin les ha hecho «daño». «Se nos han ido por ahí el partido», ha señalado el técnico.

El equipo ha intentado rehacerse tras el primer gol en propia puerta de San José. Pero por momentos los rojiblancos se han mostrado «desarmados, desordenados». El segundo tanto les ha hecho bastante daño y entonces «la Real ha jugado a placer». «No es muy normal» encajar dos goles en propia puerta, ha añadido Ziganda en referencia a los dos remates desafortunados de San José.

«Encajando goles tan fácil, con lo que cuesta hacer uno, es complicado», ha apuntado el entrenador del Athletic. Ha puntualizado que la Real tampoco ha tenido llegadas claras. «Pero nos han rematado muy fácil. Hasta el 2-0 no tenía la sensación de que estuvieran llegando mejor». Sin embargo, los errores «graves» han inclinado la balanza y ni siquiera el penalti marcado por Raúl García ha impedido la derrota.

«El año no está siendo bueno, pero ahora solo queda prepararnos para el próximo partido», ha señalado Ziganda en la rueda de prensa posterior al derbi. Ha asumido la culpa. «El entrenador es el responsable de la mayoría de lo malo que pasa en el terreno de juego y hay que aceptarlo».

Los cánticos e insultos contra Iñigo Martínez también han llegado hasta el banquillo. Sin embargo, Ziganda ha matizado que no lo ha visto «distinto» en el terreno de juego, que no le ha influido el recibimiento en Anoeta. «Ha estado en la línea de su juego, pero no ha sido fácil hoy». El técnico considera que ha llevado las críticas «con muchísima entereza» y que sabía que lo iba a llevar bien porque es «muy echado para adelante».