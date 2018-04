Ziganda: «He crecido como entrenador» Ziganda espera que el equipo no cometa los mismos despistes que contra el Deportivo en su encuentro del lunes ante el Levante JUANMA MALLO Sábado, 21 abril 2018, 13:28

«Sí, he crecido como entrenador». José Ángel Ziganda ha indicado esta mañana, en la rueda prensa previa al encuentro del lunes contra el Levante (21 horas, Gol), que esta agría temporada, con más desilusiones que alegrías, le ha servido para desarrollarse como técnico, aunque no ha querido desvelar los asuntos en los que se ha producido este desarrollo. «Te lo diré al final de temporada», ha respondido a la cuestión de este periódico, en una comparecencia en la que 'Cuco' ha admitido los pecados cometidos en el encuentro contra el Deportivo, y ha instado a su plantilla a resolverlos contra el cuadro granota. Ha hablado de «despistes». «Es cuestión de estar atentos», ha dicho el preparador rojiblanco, que prevé un duelo muy similar al que se vio frente al conjunto gallego ya que, aunque no con tantas urgencias, el cuadro valenciano se presentará en San Mamés con el descenso acechando una pizca.

Más información Aduriz, seria duda para el partido del lunes contra el Levante

Ha dicho Ziganda, además, que es encuentro ha sido el peor de los últimos cuatro, en los que el Athletic se ha enfrentado al Celta, al Villarreal, al Deportivo y al Madrid. Ha calificado esos tres duelos «de muy buenos», y ahora espera que sus futbolistas sean capaces de dar continuidad a ese boceto de juego en La Catedral. «Debemos hacer lo que tenemos que hacer, y nos hubiera gustado conseguirlo antes. Ahora nos sentimos más representados, y conformes con lo que estamos haciendo», ha señalado un hombre que ha asegurado que se siente «afortunado» por estar en el Athletic.

Ha empleado esta expresión el técnico de Larrainzar cuando se le ha cuestionado sobre su futuro, sobre su salida del banquillo del primer equipo, y la llegada de Berizzo. Ha mostrado, elegante, el máximo «respeto», ha comentado, porque es su obligación. «Todos los que estamos aquí somos afortunados, todos es todo. Es prevalece sobre otro tipo de sensaciones o pensamientos míos. Uno tiene que saber convivir con lo uno quiere mostrar. Me podrá gustar más o menos, pero en la vida hay pocas cosas que son como uno quieren que sean: vas cumpliendo sueños y luegos quieres más y más. Yo respeto a todos el mundo, es lo que tengo que representar. Me lo creo y no tengo que cambiar», ha proclamado el entrenador del Athletic, antes de otro partido en casa, donde las cosas no salen como el grupo desea. «En determinados momentos, hemos hecho mejores partidos fuera. En casa hemos tenido momentos, pero un partido completo. Nos ha costado muchísimo, por lo que sea. Y eso afea un poco lo que ha sido el año», ha analizado.