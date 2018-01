Ziganda: «Laporte ha dicho que él entrena, así que adelante: disponible»

La rueda de prensa de ‘Cuco’ Ziganda ha estado marcada por el tema Laporte, que ha tomado el relevo al caso Kepa. La primera pregunta, antes del entrenamiento de la tarde previo al derbi ante el Eibar, ha sido sobre la situación del central francés. ¿Cuenta con Laporte? «Sí. Así es, contamos con Aymeric. Quitando los lesionados Kepa, Balenziaga, Óscar -De Marcos- e Iker –Muniain, contamos con la plantilla que hay. Y haremos la convocatoria».

Toca esperar entonces la posible inclusión de Laporte por «los rumores que hay. Está disponible para mañana -por hoy-. No sé nada más. Va a entrenar con nosotros». ¿Y podría quizás subir Unai Bilbao? «No hace falta, porque está Aymeric. En principio contamos con Aymeric para mañana. Hemos hablado y está tranquilo. Ha dicho que él entrena así que adelante: disponible. No me ha dicho que se va a ir y sigo sin mentir».

Cuando le han insistido sobre si subiría algún jugador del filial para el enfrentamiento ante el Eibar ha subrayado después que «ya veremos. Hay que esperar. Se pueden dar situaciones, y está claro que vamos a salir con once. Y en la plantilla va a haber cuatro centrales». El técnico ha afirmado estar preparado por si se va algún jugador: «Sí. Sabemos que en esta ventana suele haber ‘trasvases’. En nuestro caso es más fácil que se vayan que vengan. No nos podemos engañar de cómo se mueve el futbol y aceptar las circunstancias. Y no perder el rumbo ni los objetivos. Primero vamos a entrenar, y luego van a jugar los que estén mejor preparados físicamente y mentalmente», ha deslizado.

Ziganda ha reconocido no estar arrepentido «de haber dejado marchar a Bóveda, porque es un tipo increíble. Por eso solo». Y ha valorado las últimas renovaciones. La de Kepa es «una grandísima noticia. ‘Willy’ y Kepa son jugadores con mucha proyección y las expectativas son muy grandes. Y pueden aportar mucho al grupo por la ambición y lo que pueden contagiar, por lo ganadores que son y las ganas de mejorar que tienen día a día. De aquí a nada, son los que tienen que empujar» ha avanzado, acordándose también del resto de renovados aunque Williams y el portero «son los que llaman la atención».

También ha habido espacio para Yeray. «Para mí no está para jugar 90 minutos. Todos tenemos muchas ganas de que juegue. A día de hoy, como se pudo ver en el amistoso, jugó 60 minutos buenísimos dejando constancia de que la calidad la sigue teniendo. No se le ha olvidado jugar ni defender» ha sostenido, advirtiendo de que entrará «cuando esté en condiciones”»

Sobre el derbi de mañana en La Catedral, de lo que quería hablar en realidad un Ziganda algo tenso, ha querido «reafirmar las sensaciones en casa y reencontrarnos con la victoria. Y dar un paso más. Queremos sumar de tres en tres y nos está costando. No somos un equipo fácil, y seguimos peleando por hacer las cosas bien. Estaría bien, además de ser duros y agarrarnos a los partidos, ser capaces de cerrarlos. Esa es nuestra aspiración siendo conscientes de que el Eibar es un gran rival que nos va a poner muchas dificultades. Conocemos a ‘Mendi’ y su manera de plantear los partidos. Juegan rápidos y lo normal es que sea un encuentro abierto. Empezaron con dudas e hicieron una increíble racha de 19 de 21 puntos. Está bien dirigido y ahora con tranquilidad. De ahí la temporada que están haciendo».

El derbi de mañana para él es una incógnita porque «cada partido es único y no se repite nunca. Los momentos y los jugadores son diferentes. Uno de los objetivos de la segunda vuelta es mejorar los números de casa y hacernos fuertes y colocarnos arriba. Ha habido partidos que han sido a cara y cruz y no nos ha salido cara. Tres victorias son pocas en San Mamés. Hay un margen y vamos a ir a por él».