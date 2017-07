«Ziganda me dijo que contaba conmigo sí o sí» Josean Herrerin, jefe de los servicios medicos del athletic, hablando con el portro Iago Herrerin, durante un entrenamiento en Lezama. / MANU CECILIO Iago Herrerín asegura que necesitaba jugar 20 partidos seguidos, como hizo el pasado curso en el Leganés JUANMA MALLO Lunes, 24 julio 2017, 13:29

Iago Herrerín, desde que pisó Lezama el primer día para empezar la temporada, tuvo claro que se iba a quedar en el Athletic. No contó con otra opción, según ha desvelado esta mañana en la factoría rojiblanca. José Ángel Ziganda habló con él y le dejó clara su situación. "Yo hablé aquí y allí (por Leganés, donde estuvo cedido). Quería saber lo que pensaban de mí. Contaban conmigo sí o sí, y no me dio más opciones. Pensé en quedarme aquí, y sobre todo intentar ilusionar a la gente con el nuevo Iago que ha estado en Leganés", ha señalado el meta vizcaíno que quiere ponerle las cosas difíciles al míster.

En principio, Kepa Arrizabalaga parte con más opciones para ser titular en la Liga. Pero el bilbaíno quiere ponérselo difícil al entrenador. "No nos ha dicho nada. Somos mayorcitos y cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Que los dos compitiésemos. A veces será justo, a veces injusto... Siempre que apretemos será bueno para el equipo", ha reflexionado Iago, que dice desconocer si jugará el jueves en el estreno en Bucarest frente al Dinamo (19.30 horas), aunque todo apunta a su titularidad. "Preguntarle al míster. Me ha tocado jugar la pretemporada, ir cogiendo minutos, ritmo. Si el jueves me toca jugar bienvenido esa", ha dicho un hombre nuevo, más confiado, después de los 20 encuentros que disputó en el Leganés. "He jugado 20 partidos seguidso. Eso ayuda porque lo necesitaba mentalmente. He madurazo, porque había mucha presión para intentar salvarse. Me he sentido cómodo, me he sentido importante en aquel equipo. Me dio toda la importancia del mundo desde el primer minuto", se ha felicitado el meta domiciliado en Castro.