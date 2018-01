Ziganda no garantiza la titularidad a Kepa si se queda

La afición del Athletic lleva unos días a la espera del desenlace del 'caso Kepa'. La junta del Athletic, su entrenador y su vestuario quieren el punto final del culebrón porque desestabiliza al equipo. 'Cuco' Ziganda bajó el tono cuando fue preguntado ayer por el portero de Ondarroa. Está harto de responder sobre el caso. Reiteró que no sabe si pasó reconocimiento con el Real Madrid, aunque no lo desmintió. «Sigo sin saber nada y sigo sin decir una mentira», indicó enigmático.

Llamativamente, el técnico no confirmó que siga como titular en Liga el domingo si se recupera, como se espera, de su lesión muscular. «Primero vamos a ver cómo está y luego hablaremos», esquivó. El ondarrutarra parece dispuesto a vestir de blanco este mismo mes y, de hecho, los pronósticos apuntaban a esta semana como la señalada para cerrar su salida. Sin embargo, la irrupción de Zidane para advertir a Florentino Pérez que no quiere un portero ahora ha añadido aún más incertidumbre al enigma de su futuro.

Josu Urrutia dice mantener las vías de negociación abiertas, pero lo cierto es que no hay contactos con el jugador. San Mamés pasó ayer de puntillas sobre el caso, aunque el sentir general de los hinchas es que se le da por perdido. Tan complicado ven mantenerle, que ya reflexionan sobre las causas del fracaso en este proceso. El portero acudió ayer al campo, en donde presenció el partido desde el palco de jugadores al lado de Aketxe.

Hablan los socios

Pedro Maurolagoitia, bilbaíno residente en Castro, recibió como regaló cuando cumplió 16 años, hace 35 ya de eso, un carnet del Athletic al que saca chispas. «Sólo me he perdido dos partidos desde entonces», apunta. Maurolagoitia censura el comportamiento del portero. «Debía haber sido claro, haberle dicho a Urrutia si se va a quedar ose va a ir». Si sigue hasta final de campaña creo que no debería jugar «porque la gente estará contra él».

Maurolagoitia es vecino de Herrerín en Castro. Ayer sopesaba las alternativas de Kepa tras las palabras de Zidane en las que advertía a Florentino Pérez que no desea un portero en el mercado de invierno. «Kepa se ha metido en un lío. No va a jugar ni aquí ni allí, pero es algo que se ha buscado él».

Víctor García, un bilbaíno que lleva 25 años de socio, es de los que apunta a la responsabilidad de la directiva y del jugador. «Mal la junta, porque no supo abordar el tema en el primer momento y se durmió, y mal el portero por marear la perdiz y no ser claro». Llegados a este punto, «lo mejor que puede suceder es que el asunto se resuelva y que salga ya».

Patxi Acebo, 35 años de socio y compromisario, es de los que apunta al club. «Hay una mala gestión en este caso. Kepa se va sí o sí y la junta lo sabe. La directiva sólo espera a que el jugador se moje para que sea él quien quede mal». Acebo suscribe lo escrito ayer por Julen Guerrero en este periódico. La directiva debería propiciar salidas honorables para buscar regresos futuros. «Si hay una buena marcha, puede haber un buen regreso».