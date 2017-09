Athletic - Atlético Ziganda: «Debemos dar nuestra mejor versión para ganar» EFE El 'Cuco' advierte que el Athletic tendrá que hacer «un gran partido» para tumbar al Atlético, un «equipo top de Europa» ROBERT BASIC Martes, 19 septiembre 2017, 19:33

José Ángel Ziganda aguarda con impaciencia el partido de mañana contra el Atlético, un rival durísimo y con sello propio que pondrá a prueba la capacidad de resistencia y de sufrimiento del Athletic, que tras nueve encuentros ante rivales de clase media-baja se verá las caras con un transatlántico y una tropa diseñada para ganar. «Es un equipo top en Europa», ha subrayado el navarro esta tarde en Lezama, donde los rojiblancos han completado el último entrenamiento antes del choque contra los 'colchoneros'. «Hay que hacer un gran partido para ganar», ha avanzado, no sin antes recordar que sus hombres estarán obligados a dar su «mejor versión» si pretenden tumbar a los gladiadores de Cholo Simeone.

El técnico del Athletic ha desvelado que solo tiene las bajas de Mikel Rico y De Marcos y que, por tanto, podrá contar con todas sus piezas clave. La derrota en Las Palmas dolió, pero 'Cuco' mira hacia adelante y pide que sus futbolistas hagan lo mismo. «Perder nunca es agradable, pero hay que saber responder a este tipo de situaciones. Sabemos el tipo de rival que nos espera ahora y el perfil del partido que habrá que afrontar». En este sentido, ha declarado que no espera un choque cerrado -ha repasado todos los duelos librados esta temporada por sus jugadores y los 'colchoneros'- y sí verse las caras con un conjunto que «además de defender muy bien posee muchos registros. Será un encuentro entre dos bloques fuertes y duros, un encuentro para resistir».

El Athletic nunca ha ganado al Atlético en el nuevo San Mamés y Ziganda no es ajeno a este registro. «Ha sido uno de los pocos rivales a los que no hemos sido capaces de ganar. Queremos dar la vuelta a esta estadística y nos tiene que servir de estímulo. Buscamos hacer un buen partido, coger buenas sensaciones, sumar los tres puntos e instalarnos arriba». El técnico rojiblanco ha repetido en varias ocasiones que los de Simeone son un «equipo top de Europa» y ha resaltado que será un buen banco de pruebas que le valdra para «ver la respuesta que damos, dónde estamos y cómo estamos».

Como suele ser habitual, no ha querido avanzar nada sobre el once inicial y ha defendido su política de rotaciones. «Tampoco es nada novedoso, lo hacen todos los equipos que juegan en Europa. Trato de optimizar el capital que tenemos y hacer que todo el mundo se sienta importante». Cuando se le ha preguntado por Kepa Arrizabalaga y su futuro no ha querido profundizar en el asunto. Al igual que en otras ocasiones, se ha limitado a decir que es «optimista» porque, según ha recalcado, «no tengo motivos para no serlo».