Ziganda: «Hice las rotaciones con todas las consecuencias» Ziganda da órdenes en Ipurua. / EFE El técnico de Larráinzar ve positivo «para la competitividad» el lavado de cara en el once del Athletic y asegura que la victoria ante el Eibar es «justa» G. CUESTA Domingo, 27 agosto 2017, 20:43

No ha podido empezar mejor en cuanto a resultados la andadura del 'Cuco' Ziganda al frente del banquillo del Athletic. Ninguna derrota en los seis partidos oficiales al frente de la nave rojiblanca. «Para mi el resultado de hoy es justo».La victoria ante el Eibar en Ipurua es la primera en Liga. Sin embargo, el técnico de Larráinzar no se conforma. «Aún hay mucho trabajo por hacer», advertía tras un encuentro donde, según Ziganda, «ha sido el día que mejor hemos estado defensivamente. El Eibar no ha disfrutado del partido. Enfrente tenía un muro».

«Los primeros veinte minutos hemos sufrido. Según ha avanzado el partido y ha llegado el gol nos hemos tranquilizado y ellos no han estado cómodos». Es el análisis de Ziganda en un encuentro donde ha arriesgado introduciendo nada más y nada menos que 7 cambios en la alineación con respecto al jueves (ante el Panathinaikos) y cinco si se compara el once con el del pasado fin de semana ante el Getafe. «La apuesta era fuerte y la hice con todas las consecuencias. Hay gente que quiere participar y es ponerse y demostrar», ha explicado. «Si la gente se lo gana y yo lo considero así creo que es bueno para el ritmo de los partidos y la competitividad».

Es una victoria para el Athletic que sabe a gloria justo antes del parón por selecciones. «Nos viene bien para trabajar cosas. Ha sido un mes de agosto muy intenso y la nota del equipo tranquiliza y relaja», asegura. «No presto mucha atención a la estadística. Estos cuatro puntos nos permiten trabajar mejor y con más alegría».

La irrupción de algunos 'cachorros' como Núnez o Córdoba parece inminente. Hoy el nombre propio del partido ha sido el de un hombre que irrumpió en el primer equipo la temporada pasada. Kepa Arrizabalaga sostuvo al equipo con sus grandes paradas sobre todo en momentos complicados de la segunda mitad. «Como entrenador estoy contento por el grupo y siempre hay individualidades que te permiten ganar el partido como Kepa», ha apuntado Ziganda. El Athletic volverá el lunes a los entrenamientos en una semana donde los jugadores tendrán tres días de descanso.