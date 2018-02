Ziganda: «Necesitábamos un partido así» Ziganda, en un momento del partido. / Ignacio Pérez El entrenador del Athletic califica de «buen resultado» el 1-3 conseguido en Moscú pero rechaza confiarse de cara a la vuelta. «No nos podemos despistar el jueves que viene» EL CORREO Jueves, 15 febrero 2018, 21:47

«Queríamos hacer un gol y ganar el partido». Este era el objetivo del Athletic en Moscú, según dijo Ziganda en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Spartak. El 1-3 logrado no ha podido dejar más satisfecho al técnico navarro. «Necesitábamos un partido así», señaló consciente de la difícil situación que atraviesan tanto el equipo como él mismo. No obstante, a continuación advirtió de cara al partido de la semana que viene. «Es un buen resultado pero no nos podemos despistar el jueves que viene», subrayó prudente.

El entrenador navarro reconoció que «el partido se ha desarrollado como pensábamos. Tenemos gente experimentada y ha aparecido. Nos hemos comportado con profesionalidad ante un buen equipo». «Hemos estado muy metidos desde el inicio pese a su dominio inicial. Estábamos replegados pero no agobiados», añadió para apuntar que pese a ello, «podemos mejorar y tenemos que darle continuidad».

Cuestionado por su situación personal, el técnico asumió la oportunidad del resultado. «Estoy contento por mí y por la entidad», apuntó para añadir que «tiene mucho mérito» lo logrado en la capital rusa.

Aduriz y Yeray han sido dos de los mejores sobre el césped. Sobre el primero, autor de un doblete, Ziganda no ha podido ser más expresivo. «¡Qué voy a decir! Solo estando en el campo ya impone. Cuando lo necesitas, ahí está. Es garantía de gol y un ejemplo dentro y fuera del campo. Es un lujazo entrenarle y para el Athletic tenerle». Y sobre el central del Barakaldo, otro tanto. «Cuando le he visto en condiciones de aguantar un partido, le he metido. Ha hecho un partidzo, espectacular».