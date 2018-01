Ziganda: «Va a ser un partido diferente, muy igualado y apretado» Ziganda, en rueda de prensa. / MANU CECILIO El técnico rojiblaco espera iniciar la segunda vuelta con una victoria ante un Getafe en una «gran dinámica» y que se muestra muy sólido en el Coliseum ROBERT BASIC Jueves, 18 enero 2018, 18:14

José Ángel Ziganda sabe que sus jugadores deberán sudar mucho si quieren sacar mañana los tres puntos ante el Getafe en el Coliseum. Espera un partido «duro, competido e igualado, muy difícil de sacarlo» adelante. Lo ha avanzado esta tarde en Lezama, donde los rojiblancos realizarán el último entrenamiento antes de salir de viaje y abrir la segunda vuelta ante un rival que atraviesa por un buen momento. «Están en una gran dinámica y son el cuarto equipo que más puntos ha sacado en su casa», ha precisado el navarro, quien en esta ocasión tampoco podrá contar con los lesionados Kepa, De Marcos y Balenziaga. De todos modos, ha avanzado que el bloque se parecerá mucho al de las últimas semanas y que, por tanto, habrá pocos cambios en el once.

El entrenador rojiblanco no ha querido profundizar en los plazos de recuperación y tampoco ha fijado fechas de los posibles regresos. «Evolucionan poco a poco. Evidentemente, no estarán esta semana. Vamos a ser pacientes, y que se recuperen bien». En este sentido, ha admitido que la lesión de Balenziaga es «importante» y que las pruebas realizadas a Kepa no han determinado nada relevante. «Ninguna novedad», ha dicho, por lo que el portero dispondrá de más tiempo para ver si puede recuperarse con el tratamiento conservador que está siguiendo.

En cuanto al Getafe, ha destacado su solvencia como local y su buen «sistema defensivo». Así que ha anunciado que el de mañana será un «partido diferente, muy igualado y apretado». Ha puesto sobre la mesa el nombre de Jorge Molina, que está haciendo un «año espectacular» en el Getafe, y ha pedido a sus hombres «reforzar los puntos fuertes» para sacar algo positivo del Coliseum. No ha querido comentar nada sobre el fichaje de Ganea y sí ha hablado de la renovación de Williams. «Es un paso adelante y un refuerzo a esta filosofía».