Ziganda: «Hemos hecho un partido horroroso»

José Ángel Ziganda resopló al tomar asiento en la sala de prensa del Apostolos Nikolaidis. No lo había pasado nada bien el técnico del Athletic con el desarrollo del encuentro, pero seis minutos «mágicos», como él mismo reconoció, devolvieron el color al equipo y dejaron la eliminatoria muy franca para los intereses del Athletic de cara a estar en el sorteo de la fase de grupos de la Europa League del próximo viernes. En su primera intervención, Ziganda tiró de tópico para explicar lo que había sucedido en la cancha del Panathinaikos. «Los partidos duran 90 minutos y hay jugadas puntuales que llevan el partido hacia una dinámica u otra, y es lo que ha sucedido en este caso», avanzó. Después, fue más conciso y reconoció que su equipo había hecho «el peor partido desde que estoy aquí. Hemos estado horrorosos, pero hemos tenido una reacción de orgullo de jugadores con mucha personalidad», aplaudió.

A Cuco Ziganda no le gustó nada de lo que vio durante la primera hora del partido en tierras helenas. Y en este sentido, fue sincero y crítico con el juego de su equipo. «No hemos jugado bien con balón y sin balón. Podemos y debemos jugar mejor. Tenemos argumentos para hacerlo», valoró el entrenador de Larrainzar.

Una sorpresa

Al ser cuestionado sobre el escaso rendimiento del Athletic durante buena parte del duelo contra el Panathinaikos, Ziganda no acertó a dar con la clave. «Nos ha sorprendido no estar bien. Hasta ahora habíamos sido sólidos y habíamos cedido pocas ocasiones en los anteriores partidos, jugáramos mejor o peor. No sé a qué achacar estos 60 minutos, hay que darle una vuelta porque hemos tenido suerte de estar dentro de la eliminatoria e incluso ponernos por delante», reconoció.

De todos modos, Ziganda destacó que aun en los peores momentos, el Athletic tiene recursos suficientes para levantar un partido, como sucedió ante el Panathinaikos. «Tenemos jugadores que pueden marcar en cualquier momento. como es el caso de Aduriz, que lo puede hacer aunque no esté bien».

Así sucedió anoche, con tres goles en seis minutos que Ziganda calificó de «minutos mágicos, maravillosos. Esto es algo que está en el ADN de este equipo. Estoy muy orgulloso de la reacción de estos jugadores», aplaudió.

Con esos tres goles, el Athletic regresa de Grecia con un marcador muy solvente de cara al duelo de vuelta en San Mamés, pero Ziganda no quiere dar por cerrada la eliminatoria. «Esto es fútbol y vemos que ocurren cosas a veces inesperadas. Respeto mucho al rival y repito que no doy por cerrada la eliminatoria, no se puede dar nada por hecho», declaró el técnico, que destacó que el Panathinaikos «tiene jugadores importantes a los que estimula el ambiente del campo. Zeca me parece fantástico», alabó.

Por último, Ziganda se refirió a la portería del Athletic y desveló que «Kepa va a a jugar en la Liga porque hay unos roles con los que se empieza. Iago jugará en Europa porque se lo está ganando».