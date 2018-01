Ziganda: «Hoy ha sido un paso atrás» Ziganda, durante el partido ante el Eibar en San Mamés. / Manu Cecilio «El publico es soberano. No le ha gustado lo que le hemos ofrecido», ha reconocido tras la pitada de San Mamés por la mala actuación del Athletic en el empate ante el Eibar GABRIEL CUESTA Sábado, 27 enero 2018, 00:06

San Mamés despidió con una sonora pitada al Athletic de José Ángel Ziganda tras una mala actuación de los rojiblancos en el empate a uno ante el Eibar. «El publico es soberano. No le ha gustado lo que le hemos ofrecido». «Hoy ha sido un paso atrás», ha reconocido un cabizbajo 'Cuco' en rueda de prensa.

«En los partidos hay un rival que también juega. No siempre tienes el poder de mandar y estar mejor», ha señalado después de que su equipo sufriera en el tramo final y para mantener el empate ante el conjunto eibarrés. Y es que los 'leones' fueron superados por sus rivales en la mayoría de fases del choque. «Deja mal sabor de boca el final del partido. Nos hemos roto. Con los cambios no he ayudado mucho al equipo». Ziganda ha reconocido que su equipo no ha «sido compacto» al tratar de incorporar al campo «gente ofensiva». «El cambio de Markel (Susaeta) tenía que haber sido con el 1-0 aunque al aficionado no le parezca una decisión buena», ha señalado el de Larráinzar.

El técnico rojiblanco ha reconocido que no están siendo «capaces de cerrar partidos», como también ocurrió en Getafe, donde empataron tras también ponerse por delante. «Parece que hemos perdido. No nos confirmamos con esto», ha sostenido. Sobre el rendimiento de sus futbolistas, ha aclarado que «no es cuestión de correr. Están los datos. Otra cosa es que el equipo corra mal».

«No estamos consiguiendo los resultados que quisiéramos. Nos está costando, pero no estamos tan lejos. Ajustando algunas cosas tenemos opciones». Ziganda asegura que no van a «dejar de insistir». «Queremos jugar mejor que hoy e ir hacia arriba. Estamos decepcionados».