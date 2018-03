Ziganda: «Me voy frustrado por todo» Ziganda da instrucciones en el Pizjuán. / EFE «Les hemos puesto demasiado fácil adelantarse en el marcador», asegura el técnico del Athletic al reconocer el «mal partido» de los rojiblancos GABRIEL CUESTA Sábado, 3 marzo 2018, 19:26

Las rotaciones ante el Sevilla no surtieron el efecto que José Ángel Ziganda deseaba para el Athletic. Los rojiblancos cayeron estrepitosamente en el Pizjuán (2-0) en un choque en el que fueron superados claramente por el conjunto andaluz. Una realidad que no ha tratado de disfrazar el 'Cuco', que ha reconocido en rueda de prensa que «toca apechugar» tras una «mal partido» de los bilbaínos en el que pusieron «demasiado fácil adelantarse en el marcador» al Sevilla. «Me voy frustrado por todo. Por el resultado, por el primer tiempo... Pero yo no pierdo la esperanza para nada», ha señalado.

«Con las rotaciones se intentó reforzar el centro del campo. No salió bien. La idea era que los cambios del descanso no jugasen, pero cuando pierdes 2-0 algo tienes que hacer. Pensamos que si les hacíamos un gol rápido se podían poner nerviosos», ha asegurado el técnico de Larráinzar. «Al final, ni una cosa ni la otra. Estamos descontentos por un mal partido». El 'Cuco' ha explicado que el rendimiento del equipo no es cuestión de que no haya nivel en la plantilla: «Sí lo hay. Todos los equipos acusan que haya muchos cambios en el 'once'», ha afirmado. «Consideraba oportuno que hoy tocaba», se ha justificado.

El técnico del Athletic sostiene que se han «equivocado muchísimo abusando del juego en corto, porque buscando la espalda del Sevilla se intuía que se podía hacer algo». «Nos han presionado y hecho mucho daño. En el primer gol y en algunas salidas de balón hemos cometido errores no forzados. Nos hemos equivocado». «No debemos permitir estos errores. No somos defensivamente flojos normalmente», ha remarcado.

Para Ziganda es importante «intentar no repetir este tipo de situaciones». «No es un espejismo lo del otro día contra el Valencia, ni el primer tiempo del Málaga, Moscú... Vamos a dar la talla cuando toque», ha advertido el preparador rojiblanco. «Somos conscientes de lo que significa cada partido. Estamos dolidos».

Precisamente tiene mucha importancia para el 'Cuco' la cita continental del jueves. Será una prueba de fuego la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Marsella. «Sabemos el partido que tenemos y cómo vamos a estar. Va a ser una pelea de hombres. Hay que estar de otra manera y va a ser así», ha resaltado. «Europa es muy ilusionante. Cuesta mucho trabajo, esfuerzo, partidos... Sacrificamos muchas cosas. Vamos a pelear como Dios manda».