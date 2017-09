Ziganda: «Queda muchísimo tiempo para hacer un año increíble» EFE El técnico del Athletic asegura sentirse «muy bien» anímicamente y «orgulloso de estar aquí: el coche viene solo a Lezama» ROBERT BASIC Sábado, 30 septiembre 2017, 16:58

José Ángel Ziganda mira al futuro con optimismo y solo piensa en mejorar al equipo y «trasladar al campo lo que estamos haciendo en los entrenamientos». Huye de las prisas y las urgencias, que acepta como parte de su trabajo y algo inherente a su cargo, y sostiene que esto no ha hecho más que empezar y que el Athletic está en condiciones de volar muy alto. «Queda muchísimo tiempo para hacer un año increíble», ha asegurado esta tarde en Lezama, donde los rojiblancos se han entrenado a puerta cerrada para preparar el partido de mañana contra el Valencia.

La derrota contra el Zorya ha dolido en el vestuario, pero Ziganda aboga por pasar página y afrontar con ánimos renovados los siguentes retos del calendario. Preguntado por cómo se encuentra personalmente, el técnico no ha podido ser más contundente. «Estoy muy bien, con ganas. El coche viene solo a Lezama, y cuando no hay entrenamientos. Claro que me gustaría ganar y que no hubiera pitos, pero estoy contento y orgulloso de estar aquí. Tengo una plantilla buena y capacitada» para dar la vuelta a la situación. Se le ha cuestionado una vez más sobre los silbidos de San Mamés, y el navarro ha sido claro. «Respeto que el público muestre su estado de ánimo. A mí no me gusta, pero debemos ser respetuosos con lo que opina la afición. No me gusta, pero lo respeto», ha subrayado.

Sabe que ya no podrá contar con Iker Muniain y ha calificado su lesión como un «palo grave a nivel humano y personal. Se recuperó una vez y confiamos en que vuelva a hacerlo. No veo motivos para que eso no suceda», ha manifestado el técnico, quien ha avanzado que buscará soluciones a esta baja tan importante. ¿Córdoba? «La responsabilidad la tienen que tener otro tipo de jugadores», ha advertido.

En cuanto al Valencia, ha destacado que «están con un chispa increíble y un brío tremendo. Montan las contras en un momento. No podemos despistarnos lo más mínimo porque salen como tiros. Están con ganas de hacer un gran año», ha señalado 'Cuco', quien ha desvelado que Mikel Rico está en condiciones de competir. Cosa que no ocurre todavía con Óscar de Marcos. «Aún no está bien ni cómodo, vamos a esperar».