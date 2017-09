Athletic-Girona Ziganda: «Quizás no ha habido fluidez, pero sí la pegada suficiente» Ziganda, en un momento del partido. / E.C. «Aquí no es fácil ganar a nadie. Los rivales te tienen bien estudiado y tiene buenos jugadores», ha asegurado el entrenador del Athletic EFE Bilbao Domingo, 10 septiembre 2017, 19:28

El entrenador del Athletic, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha destacado que, a pesar de que a su equipo le ha podido faltar «fluidez» en el partido frente al Girona, sí ha tenido la «pegada suficiente» como para llevarse el partido y sumar tres puntos que le colocan en la cuarta plaza.

«Aquí no es fácil ganar a nadie. Los rivales te tienen bien estudiado y tiene buenos jugadores. No es solo venir a la oficina, hay que hacer muchas cosas para ganar los partidos. Quizás no ha habido fluidez, pero sí pegada», ha destacado Ziganda.

El técnico, además, ha subrayado «el compromiso y la actitud de todo el grupo» y que gracias a esas cualidades «conceden poco» en defensa. «El Girona es un equipo dinámico y ha jugado con mucho desparpajo, pero no queríamos que el partido fuese un correcalles. Les hemos respetado sabiendo sus fortalezas y sabiendo que con pausa las ocasiones iban a ir apareciendo. Así ha sido y hemos sacado el partido con solvencia», ha explicado.

Elogios a Núñez y Williams

Ziganda, a nivel particular, ha destacado el buen nivel exhibido tanto por Unai Núñez como por un Iñaki Williams que «es una garantía» porque es un futbolista «desequilibrante».

«Si ponemos a Unai es porque pensamos que lo va a hacer bien. Sé de lo que es capaz y todavía puede hacerlo mejor y más suelto. Eso no quita para que estemos muy contentos con su rendimiento», ha sido sobre el central.

El técnico ha comentado que Kepa Arrizabalaga «seguía con fiebre» durante la mañana del domingo y por ello ha decidido «no arriesgar» y poner bajo los palos a Iago Herrerín, en el que tiene «plena confianza».