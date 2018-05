Ziganda: «El responsable soy yo» Cuco Ziganda se ha despedido hoy del banquillo. / Manu Cecilio El técnico rojiblanco se despide del equipo «frustrado, decepcionado y triste», pero con la sensación de que el club sabrá reponerse la próxima temporada SILVIA CANTERA Domingo, 20 mayo 2018, 19:24

No ha sido la temporada soñada para Cuco Ziganda. Ni mucho menos. El técnico rojiblanco ha dirigido al peor Athletic de los últimos once años, una losa que pesa mucho al final del curso. Deja el banquillo «frustrado, decepcionado y triste». Pero no echa balones fuera. Asume las culpas: «El responsable soy yo. No he sido la solución de un equipo que necesitaba algo».

Pese al mal sabor de boca que le ha dejado la temporada, el técnico navarro confía en que el equipo sepa darle la vuelta a la situación el próximo curso. «La plantilla tiene mucho más», ha puntualizado en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Espanyol.