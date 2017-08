Athletic Ziganda: «El Eibar no te da ni un respiro» El técnico rojiblanco elogia el «estilo Mendilibar» y confirma que Raúl García estará listo para el derbi de mañana ROBERT BASIC Sábado, 26 agosto 2017, 19:28

José Ángel Ziganda distingue a la perfección entre un buen resultado y un fútbol aún en fase de desarrollo. Lo expone con naturalidad y confiesa que su objetivo no es solo ganar, que también, sino hacerlo además de una forma solvente y atractiva. Es decir, pretende -y en ello está- que su Athletic sume de tres en tres jugando bien y ofrezca espectáculo. «Aspiro a más», ha manifestado esta tarde en Lezama, donde los rojiblancos han realizado el último entrenamiento antes del derbi de mañana contra el Eibar en Ipurua. «Quiero ganar y que la gente disfrute», ha definido su hoja de ruta el navarro, quien ha confirmado que podrá contar con Raúl García, ya recuperado de su proceso gripal.

Más información Raúl García, disponible para Eibar

Redondear la semana con una victoria en Eibar sería una magnífica noticia para el equipo, que viene de meterse en la fase de grupos de la Europa League y ahora solo tiene ojos para la Liga. Irse al parón con cuatro puntos daría al vestuario mucha calma y alimentaría su confianza, ingrediente básico de la dieta de un futbolista. Eso sí, el Athletic sabe que deberá sudar el triunfo ante un conjunto armero que no regalará ni un milímetro de su césped. «Es el mismo estilo Eibar, el estilo Mendi», ha elogiado a su rival 'Cuco'. «Meten mucho ritmo a los partidos, siempre atacan y juegan en el campo contrario. Además del ingrediente del derbi, que es una motivación , hablamos de un equipo que se va hacia adelante. ¿Diferencias con respecto al año pasado? No les veo diferentes. Aunque cambien los números, si no supiéramos los nombres de las camisetas pensaríamos que son los mismos de la temporada anterior».

Ziganda ha avanzado que seguirá con las rotaciones porque necesita mantener la frescura en el equipo. Habrá cambios en el once y vendrán bien porque, según ha subrayado, «el Eibar no te da ni un respiro». Ha afirmado que Europa condiciona el calendario y resta tiempo de preparación, «pero estamos encantados de que así sea». Y ha añadido: «Ahora hay que fijarse en el próximo partido y poner la velocidad de crucero». Intuye una dura batalla ante un rival entrenado por un hombre al que conoce y admira. «Mendi es de aquí, nos conoce de sobra y se identifica con esta filosofía. Sé cómo es y cómo piensa. Es gente sana, noble y hace todo lo que puede».

Cuando se le ha preguntado por la relación directa entre los resultados obtenidos hasta ahora y el juego desplegado, el técnico rojiblanco se ha tomado su tiempo para responder. «Soy bastante especial en este sentido porque me gusta hacer las cosas muy bien. Pocas veces he tenido la sensación de que hemos hecho un partido de diez en mi trayectoria de entrenador. Aspiro a jugar bien al fútbol. El objetivo, además de ganar, sería hacer un equipo que sabe hacer las cosas bien, tener la pelota, defender bien, llegar. Es lo que intento lograr y quiero conseguirlo».