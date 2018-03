Athletic-Barcelona Ziganda: «Estamos a tiempo de todo» Ziganda, en una rueda de prensa. / Efe El técnico rojiblanco subraya que está con muchas «ganas» y asevera que quedan «objetivos individuales y colectivos» por cumplir ROBERT BASIC Sábado, 17 marzo 2018, 18:08

José Ángel Ziganda no quiere caer en el desánimo y abraza el optimismo en medio de la tormenta, que ya se ha llevado por delante la Copa y la Europa League y ha dañado seriamente la Liga. Aun así, se resiste a bajar los brazos y todavía confía en obrar el milagro y recuperar el terreno perdido en el torneo de la regularidad, en el que habita en la tierra de nadie y está lejos de todo. ¿De verdad confía que es posible pelear por una plaza continental?, se le ha preguntado este sábado en Lezama. «Hoy, no. Si enganchamos tres partidos ya veremos. Hoy -ha remarcado- no nos jugamos ni descenso ni Europa, pero estamos a tiempo de todo. Quedan diez partidos, un cuarto de la Liga, y también objetivos individuales y colectivos», ha subrayado.

Lista de convocados contra el Barça Porteros Kepa y Herrerín Defensas Saborit, Iñigo Martínez, Núñez, Lekue, Etxeita y De Marcos Medios San José, Beñat, Iturraspe, Vesga, Susaeta, Córdoba y Raúl García Delanteros Williams, Sabin Merino y Aduriz.

El técnico navarro ha reiterado que está «con ganas de venir a Lezama, de recuperar, de coger aire, de dar algo de regularidad a todo esto. Estamos con ganas de tener un gran final de año, de cambiarle la cara». En este sentido, ha asegurado que no está decepcionado con sus jugadores porque, según ha argumentado, «el equipo nunca se entrega. Estaría decepcionado si no corriesen, pero corren y están entregados», ha defendido a su plantilla, cuya mayoría de integrantes rinde muy por debajo del nivel esperado. «No estoy contento porque no se cumplen expectativas que tenía», ha centrado el foco de su disgusto.

Ziganda ha tratado de mantenerse entero y de trasladar la necesidad y la obligación de pelear hasta el final. «No tendríamos perdón si no tuviéramos ilusión», ha remarcado, no sin antes insistir en que «podemos agarrarnos a muchas cosas para ilusionarnos». Sabe que este domingo le espera un reto gigantesco y asume la dificultad de medirse al Barça, que está además en un excelente estado de forma. «Si no estás bien en el Camp Nou, lo puedes pasar mal y el partido se te hace largo». Ha reconocido que sacar algo positivo del feudo culé es «complicado, pero no imposible. Tenemos que estar perfectos y con una eficacia bárbara, y que ellos no tengan su día». Entonces se le ha preguntado por Messi. «Es desequilibrante y determinante. Cuando corre te mata, y por eso es el número uno».