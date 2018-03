Ziganda: «No hay tregua ni perdón» MANU CECILIO El entrenador rojiblanco considera «increíble» que haya algún seguidor del Athletic que no tengan esperanzas de la remontada en Europa, según ha declarado antes de recibir al Leganés LAURA GONZÁLEZ Sábado, 10 marzo 2018, 20:41

Dos días después de un nuevo bochorno, esta vez en Marsella, el Athletic vuelve a pensar en clave de liga. Mañana los rojiblancos reciben al Leganés en San Mamés (20.45), un conjunto que les aventaja en un punto en la clasificación, y ante el que esperan resarcirse de la mala imagen en Europa y de paso coger impulso para la vuelta. «Sería un incentivo, un punto de moral para el equipo y para todos. Es una buena forma de coger buenas sensaciones y de hacer algo importante», ha declarado Ziganda antes de que diera inicio el último entrenamiento de la semana en Lezama.

Un choque al que llegan tocados, especialmente en el aspecto físico, «todos los que jugamos partidos europeos vamos con la soga al cuello», pero que encaran con la ilusión de empezar a hacer las cosas bien. «Hay que darle la vuelta rápido porque no hay tiempo, no hay tregua ni perdón. Tenemos una nueva oportunidad de jugar y hacer un buen partido, sin excusas». El Cuco ha remarcado que al equipo le está faltando a lo largo del curso «regularidad, no tener tantos picos y vaivenes», pero sobre todo en los partidos en La Catedral. «Si lo analizo todo fríamente no es lo soñado ni lo aspirado. Donde podemos hacer más y está en nuestra mano y no lo estamos haciendo es en casa, sacar más puntos, más goles y más ocasiones».

En ese sentido, el entrenador navarro ha querido remarcar que «la esperanza no la vamos a perder», consciente de que pasan los partidos y el Athletic no consigue arrancar, de que las palabras parecen quedarse solo en eso, y no en hechos sobre el campo. «Se acumulan los esfuerzos y sabemos que no es fácil, nadie regala nada. Sabemos también en qué momento estamos, pero todavía podemos hacer cosas en la Liga y vamos a ir a por ellos sin renunciar a nada». La afición dictará de nuevo sentencia pero Ziganda confía en que el equipo vuelva a estar en comunión con ella. «Las alegrías que estamos teniendo este año son muy pocas, sé que el juego no es el deseado pero si tenemos momentos buenos la gente se divierte, como el día del Valencia. En cualquier momento se va a encender la chispa».

Optimismo

Seguidores entre los que al Cuco le parecería extraño encontrarse a alguno que no confiara en el equipo y en seguir vivos en Europa. «Faltaría más que nosotros nos creyéramos, y me parecería increíble que alguien no tenga esperanzas, no lo concebiría, que en ninguna cabeza de ningún seguidor del Athletic piense que eso no es así, sabiendo que es difícil, que no podamos lograr la remontada en San Mamés».

Un optimismo que podría verse incrementado de lograr un buen resultado ante el Leganés, equipo que solo ha logrado una victoria en las últimas siete jornadas, frente al Málaga, precisamente el único rival en Liga al que ha conseguido superar el cuadro rojiblanco desde hace dos meses. «Es un equipo muy trabajado y muy táctico, que utiliza muy bien sus armas. Ha tenido una trayectoria muy regular pero les ha pesado el esfuerzo en la Copa. Es un conjunto difícil de doblegar, ordenado, con una defensa muy rocosa. Tendremos que estar atentos a la circulación y a las contras porque tienen mucha paciencia y no están incómodos defendiendo en su campo». Arriba se encontrarán con el exleón Eraso. «Tiene un buen nivel y siempre ha habido dudas de si se iba o se quedaba. Allí ha encontrado su entorno y su ambiente».