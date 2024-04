En 1984 la gabarra llevó a suspender las clases en Bizkaia: al colegio solo a la mañana, sin transporte escolar de vuelta...

Una vez que la Copa descansa ya en Bilbao, el foco está puesto ya en la gabarra. Cuarenta años de espera son muchos y hay hambre de celebración. Se espera que alrededor de un millón de vizcaínos se acerquen a la villa para ver a los jugadores del Athletic navegar por el Nervión, en una jornada maratoniana que arrancará a las 16.30 horas y acabará.... A saber. Y es que los festejos no solo se centrarán en la ría -aunque sí es lo más simbólico-, sino que el equipo será recibido tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, con desfile en autobús por el centro de la ciudad incluido.

Hablamos de un horario lectivo, en buena parte al menos. Si nos remontamos a la última celebración copera, la gabarra llevó a suspender las clases en Bizkaia, en algunos casos, y en otros, a reducir sus horarios para que los más pequeños y el personal docente pudieran acudir a la señalada ocasión. También para evitar que el transporte escolar sufriera todo tipo de contratiempos a la hora de acceder a una atestada Bilbao.

Si la circulación se vio afectada en aquella ocasión, también lo hará este jueves. Ocurrirá con el tráfico cercano al Ayuntamiento. Y después, durante el recorrido que llevará a los jugadores hasta la Diputación, desde El Arenal hasta la Gran Vía, pasando por Plaza Circular.

Hace cuatro décadas los centros enviaron circulares a las familias, en las que informaban de la excepcionalidad de la jornada. Así, por ejemplo, el Colegio Askartza-Claret de Leioa entregó un escrito -a máquina- en el que podía leerse: «Debido al recibimiento que se tributará al Athletic el lunes -cayó en dicho día-, 7 de mayo, nos vemos en la necesidad de enviar a nuestros alumnos de EGB -de 5º a 8º-, BUP y COU a sus casas a las 12.30 horas del mediodía. Los demás alumnos -preescolar y de 1º a 4º de EGB- tras haber comido, quienes habitualmente lo hacen en el centro. Saldrán todos a las 13.30 en vez de a las 17.30 horas. Rogamos a sus familiares que salgan a esperarlos a las paradas correspondientes».

Este mensaje -y similares- se repitió en multitud de colegios e ikastolas de Bizkaia. No fue un día festivo al uso, pero casi.

¿Qué ocurrirá este jueves? La mayoría de los colegios e ikastolas aún no han informado cómo procederán dicho día. En partido fue este fin de semana, por lo que hasta entonces se desconocía si habría o no gabarra. Finalmente, saldrá a surcar la ría. Los centros, dentro de su autonomía, pueden decidir si alterar o no sus horarios. Son muchos los factores a tener en cuenta: franjas de edad del alumnado, comedor, autobuses escolares... Cada uno tiene potestad para adaptar la jornada lectiva como mejor considere. Y todo hace pensar que será así. Nadie -o casi nadie- quiere perderse la gabarra.