Abelardo: «Salvado el equipo, me voy muy contento» El entrenador del Alavés reivindica la temporada de sus jugadores antes de un duelo decisivo IÑIGO CRESPO Viernes, 26 abril 2019, 22:52

«Es una final por jugar en Europa», admitió Abelardo, que reivindicó la temporada que han realizado los albiazules más allá del descenso en el rendimiento de la segunda vuelta. «46 puntos es una gran puntuación para el Alavés. Este equipo se va a recordar por haberse salvado mucho antes de lo previsto y por haber hecho la mejor primera vuelta de la historia en Primera», aseguró.

A las puertas de un encuentro decisivo, quizás el más determinante que se ha disputado en la presente campaña, Abelardo subrayó que todavía le resulta «increíble» que el Alavés opte a un pasaporte continental, e incluso deslizó por primera vez su salida, algo ya confirmado desde la cúpula del club. «Yo me marcho muy contento de la temporada que están haciendo mis futbolistas. No me imaginaba que a falta de cuatro jornadas pudiéramos jugar una final por estar en Europa», apuntó.

No obstante, el entrenador albiazul reconoció el declive en el rendimiento de su tropa en la segunda vuelta, aunque solicitó un análisis más global de la situación del Alavés. «El equipo ha hecho una primera vuelta muy por encima de nuestras expectativas, y una segunda no tan buena. Llevamos seis partidos sin ganar, y eso es una verdad como un templo. Pero los números a veces equivocan. También incide el factor suerte, el que tuvimos en Anoeta, en Vigo, en Valladolid... A veces esa pequeña dosis la necesitas, y más en un equipo como nosotros», señaló el Pitu, quien admitió la falta de fluidez que acusa el Alavés en la circulación de balón.

«Trabajo extraordinario»

«Ante el Barça estuvimos a un gran nivel físico. Creo que incluso acabamos mejor que ellos. Sé que ahora no estamos tan finos con el balón como antes. Tenemos otras cosas, veremos si el equipo da mañana -por hoy- esa muestra que dio en otros partidos. Creo que vamos a hacer un gran encuentro y vamos a competir con el Athletic», avanzó Abelardo, quien alabó la reconversión que ha protagonizado Gaizka Garitano en el banquillo rojiblanco.

«Su trabajo está siendo extraordinario. Ha vuelto a la esencia del Athletic. Llevan números de Champions y no han perdido en San Mamés. Sabemos de su potencial, pero tampoco es un equipo invencible», ensalzó el Pitu, que busca el colofón a su aventura alavesista con el billete europeo, aunque él ya no esté en el banquillo.