El actor Ron Perlman alucina con la afición rojiblanca en San Mamés: «Ha sido una experiencia eléctrica»

El reconocido actor estadounidense Ron Perlman, que termina en San Sebastián el rodaje de la película 'Ya no quedan junglas adonde regresar', aprovechó para acudir el sábado a San Mamés a presenciar el partido del Athletic contra Osasuna. Quedó encantado con la afición rojiblanca y no ha dudado de calificar su experiencia como «eléctrica». «El día completo en la capital vizcaína fue para ver el estadio y el partido de anoche», señaló en un vídeo publicado en las redes sociales del Athletic.

«He aprendido mucho sobre la historia del equipo. Sobre cuánto tiempo lleva jugando y lo pura que es la lealtad a la cultura vasca. Es exclusivamente vasco en comparación con otros que tienen en su plantilla a diferentes jugadores internacionales», resaltó.

La afición vasca dejó sin palabras al ganador del Globo de Oro por su papel en la serie de televisión 'Beauty and the Beast'. «Estoy sentado arriba, creo que el palco del presidente y a la izquierda todas las banderas y los fans cantando», comentó. Pese a que el partido terminó en empate, Perlman se contagió del buen ambiente que se vivió en el estadio. «No hay palabras para describir lo que estás viendo, solo tienes que dejarte llevar».

El popular actor, que interpreta a 'El Gentleman' -protagonista de una novela madrileña trasladada para el cine a Donosti, dirigida por un mexicano y con un elenco mayormente español-, ya había estado en Bilbao, pero no dentro de San Mames. Es la primera vez que visita el norte del Estado. «Estuve en el Festival de Málaga, fui a Sitges, y a Madrid y Barcelona pero no aquí. Y me he encontrado un lugar fenomenal, increíble. Topográficamente es impresionante».