Adu Ares, sobre su primo Djaló: «Estoy muy orgulloso de su temporada, pero está centrado en su club»

Adu Ares es un chico feliz. Con 22 años, ya está en la primera plantilla del Athletic, club con el que ha renovado este jueves hasta 2027 y al que agradece «que nos brinde a mi familia y a mí esta confianza, estamos muy orgullosos». El extremo bilbaíno, que ha atendido a los medios tras rubricar el acuerdo en San Mamés, quiere ahora «devolver esta confianza haciendo las cosas que sé hacer en el campo».

Su nombre completo es Malcom Adu Ares Djaló, apellido este último que comparte con su primo Álvaro, el jugador del Sporting de Braga nacido en Madrid pero cuyo pasado en el San Miguel de Basauri y el Begoña le mete en la terna de futuribles del Athletic. «Hablo con él, pero intentamos no hablar mucho de eso. Estoy muy orgulloso de la temporada que está haciendo. Es un jugador de mucho nivel, centrado en su club. Está con ellos y tampoco me voy a meter mucho ahí», ha esquivado ante la prensa al ser cuestionado por su familiar. Djaló está cuajando una campaña sensacional. Ha anotado doce goles, uno de ellos ante el Real Madrid en Champions, y repartido tres asistencias en 25 compromisos con el conjunto portugués.

Al igual que con Nico Williams, última renovación rojiblanca, el Athletic no ha hecho pública la cláusula de Adu Ares. «Es algo que no me preocupa y tampoco pregunto por ello. Lo lleva mi agente con el club». El suyo es Félix Tainta, el mismo de los hermanos Williams y Sancet. Él y su socio estaban presentes en la rueda de prensa ofrecida en Lezama, al igual que el director deportivo Mikel González.

El directivo rojiblanco valoró así la renovación: «Encaja perfectamente en el modelo del Athletic por su verticalidad, atrevimiento y uno contra uno. A pesar de la gran competencia interna, entendemos que su participación e importancia en el equipo irán creciendo. Su llegada desde el Santutxu hace dos temporadas y su rápida adaptación al primer equipo es un ejemplo de la gran salud del fútbol base vizcaíno».

El ascenso del canterano rojiblanco es fulgurante. «Vine aquí, por decirlo, de la nada. En un pispás. Es un mensaje para los que vienen desde abajo, que con esfuerzo se consiguen las cosas. Las barreras están para romperlas, y aquí estamos», ha dicho con notoria naturalidad. Sus actuaciones en la temporada 2021-22 con el Bilbao Athletic, con el que anotó seis goles en 18 partidos en un año que compaginó con el Basconia tras ser reclutado desde el Santutxu, le pusieron en la órbita del primer equipo. De aquella campaña se acuerda de una figura muy importante para él. «Patxi Salinas me dio mucha confianza, me conocía desde el Basconia. Uno de los motivos por el que hoy estoy aquí es él», ha reconocido al que fuera su entrenador.

Adu Ares se estrenó como goleador en el estreno copero ante el modesto Rubí, de sexta categoría. Valverde le dio la oportunidad y el jugador le devolvió esa confianza con un doblete. También fue titular ante el Cayón. Sin embargo, en Liga apenas ha disputado 25 minutos en dos partidos, ante Barcelona y Girona. Sobre su escasa participación ha reconocido que «es algo normal, lo entiendo, hay mucha competencia y lo único que me queda es estar preparado para cuando el míster lo necesite».

Sabedor de su papel, el vizcaíno no se plantea una cesión en busca de la regularidad que todo joven futbolista necesita: «No es algo que haya hablado con el club». En su posición juegan los dos hermanos Williams y Berenguer, además de Muniain, que puede actuar pegado a la banda. «Son jugadores de mucho nivel, aprendo de ellos cada día», ha elogiado.

Su lesión de rodilla

Adu Ares está a punto de terminar el proceso de recuperación tras la «contusión en su rodilla derecha», según apunto el parte médico, sufrida ante el conjunto cántabro en Copa hace una semana. «Estoy mejorando, he completado la sesión, pero aún tengo una pequeña bolsita de líquido. Espero estar este fin de semana» ante el Atlético, un rival «muy duro para cerrar un día tan importante como el 125 aniversario».

Tras el último bache sufrido en Granada, el dorsal 29 ha asegurado que el vestuario está «muy unido, con muchas ganas y confianza». También ha valorado el enfrentamiento en Copa ante el Eibar: «Es un buen rival, empezó mal la temporada pero ahora está haciendo las cosas bien, con buen fútbol. Hay que darlo todo para pasar la eliminatoria».