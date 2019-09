Una vez más, Aduriz Aduriz supera a Aouate en diciembre de 2012, cuando el Athletic ganó por 0-1. / Luis Ángel Gómez El delantero es el único jugador de la actual plantilla que sabe lo que es marcar al Mallorca en la Liga con la camiseta del Athletic ROBERT BASIC Bilbao Jueves, 12 septiembre 2019, 13:20

Aritz Aduriz es el único jugador de la actual plantilla que sabe lo que es marcar al Mallorca en la Liga con la camiseta del Athletic. El donostiarra lo hizo precisamente en la última visita rojiblanca a Palma, en diciembre de 2012, donde el equipo se impuso por la mínima (0-1) gracias al acierto del delantero. Superó a Aouate en el minuto 11 y los hombres entrenados entonces por Marcelo Bielsa conservaron el resultados y regresaron a Bilbao con tres puntos en la mochila. El '20' estará de nuevo este viernes en Son Moix, que le brindará una emotiva ovación en recuerdo a sus dos temporadas con el escudo del conjunto bermellón cosido en el pecho. Los hombres de Gaizka Garitano reanudan la Liga en las islas y buscan dar continuidad a su buen inicio de campaña. En principio, Aduriz empezará en el banquillo, aunque es posible que tenga minutos en un campo que le guarda mucho cariño y que jamás olvidará sus palabras de ánimo cuando el Mallorca descendió a Segunda B. «Volveréis donde merecéis estar, en Primera», mandó entonces un mensaje el futbolista.

En lo que va de siglo, un total de 13 jugadores del Athletic han marcado al Mallorca a domicilio. Del actual equipo solo lo ha hecho Aduriz con la camiseta rojiblanca y ahora necesita que sus compañeros se apunten a la lista para sacar algo positivo de Son Moix. Encabezan la clasificación Fernando Llorente, Joseba Etxeberria y Gurpegui con dos dianas cada uno, seguidos por Amorebieta, Iraola, Vélez, Expósito, Urzaiz, Luis Prieto, Orbaiz, Yeste y Ezquerro. Es el momento de que gente como Williams, Muniain y Raúl García, entre otros, les tomen el relevo y aporten en el ataque con el objetivo de mantenerse en la senda de la victoria y continuar en las posiciones destacadas de la clasificación.

Aduriz estuvo dos temporadas en el Mallorca, entre 2008 y 2010, equipo al que fue vendido por la directiva encabezada por Fernando García Macua para cuadrar el presupuesto. Los graves problemas económicos impidieron al club balear afrontar los pagos acordados y al final, tras el concurso de acreedores y la correspondiente quita, los bermellones abonaron las cantidades pendientes en 2017. El delantero hizo dos buenos años en los que marcó 24 goles (23 en Liga y uno en Copa) y dejó un gran recuerdo en la afición mallorquina. Gregorio Manzano fue su entrenador y siempre ha hablado maravillas del guipuzcoano. De hecho, en una entrevista de este jueves con Radio Marca ha comentado que intentó llevarse al ariete a China y que Ibaigane no lo permitió. «En mi segundo año intenté ficharle. El Athletic no le dejó ir, pero si hubiera existido esa posibilidad me lo hubiera traído a Beijing Guoan».