Aduriz: «Teníamos que haber cerrado el partido antes» Aduriz, tras el empate del Valladolid. El delantero rojiblanco afirma que «tampoco creo que pueda decir que nos mereciéramos muchos más» EL CORREO Sábado, 22 diciembre 2018, 23:42

Aritz Aduriz, autor del 1-0 con un sorprendente lanzamiento de penalti, cree que el Athleti tenía que «haber cerrado el partido» antes del 1-1 que llegó en el tiempo añadido del partido de este sábado ante el Valladolid en San Mamés para haber evitado el disgusto recibido. «Teníamos que haber cerrado el partido antes», dijo al final del choque un Aduriz que vio un partido «bastante igualado». «Tampoco creo que pueda decir que nos mereciéramos muchos más, pero sí que sí nos hemos acercado un poco más», consideró.

«Ha sido un partido en el que no ha habido excesivos acercamientos a las dos áreas y al final no hemos podido aguantar ese resultado. Ha sido una pena, pero creo que es la línea a seguir, que estamos mejorando y que vamos a seguir mejorando», destacó.

Aduriz lamentó no haber podido aprovechar el adelantamiento de líneas del Valladolid para lograr el 2-0 a la contra en las ocasiones de las que dispuso. «No hemos sido capaces de aprovechar eso y cuando tienes el partido tan abierto puede pasar esto. Tenemos que intentar solucionarlo antes, intentar ser más profundos en estas situaciones y hoy no hemos podido hacerlo», asumió. Ya respecto a su novedoso lanzamiento de penalti, sin carrerilla y como si se tratase de un 'putt' de golf, curiosamente con su amigo Jon Rahm viéndole desde la grada, el ariete internacional apuntó que la falta máxima «es un momento en el fútbol que es especial en el que hay que intentar sorprender». «Eso he intentado y ha salido bien», se felicitó por el éxito de la jugada.